"فيفا" يوافق على تغيير طاقم التحكيم القطري لمباراة منتخبنا أمام تايلاند

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وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" على تغيير طاقم التحكيم القطري  بآخر ماليزي بقيادة الدولي محمد اميرول لإدارة مباراة منتخبنا الوطني امام نظيره التايلاندي في تصفيات مونديال روسيا 2018 والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل في بانكوك.

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