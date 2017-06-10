"فيفا" يوافق على تغيير طاقم التحكيم القطري لمباراة منتخبنا أمام تايلاند

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" على تغيير طاقم التحكيم القطري بآخر ماليزي بقيادة الدولي محمد اميرول لإدارة مباراة منتخبنا الوطني امام نظيره التايلاندي في تصفيات مونديال روسيا 2018 والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل في بانكوك.
وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" على تغيير طاقم التحكيم القطري بآخر ماليزي بقيادة الدولي محمد اميرول لإدارة مباراة منتخبنا الوطني امام نظيره التايلاندي في تصفيات مونديال روسيا 2018 والمقرر إقامتها الثلاثاء المقبل في بانكوك.
وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" على تغيير طاقم التحكيم القطري بآخر ماليزي بقيادة الدولي محمد اميرول لإدارة مباراة
افتتح معالي الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان مساء أول من أمس، منافسات بطولة سيدات كرة اليد التي تشارك فيها أكثر من 150
نجحت المهرة «منيرة» للنجيفي ريسنج وبإشراف دايمين وتريجانت وبقيادة الفارس كريستوفر سوميلون من إنتزاع لقب الجولة الثالثة من كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1900 متر.
برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، تتواصل، الدورة الثانية من «بطولة الشارقة
ضمت قائمة المدرب باوزا للمرحلة الثالثة والأخيرة لمباراة تايلاند 25 لاعبا هم: علي مبخوت، محمد فوزي، خلفان مبارك الرزي،
سيطرت خيول المالك البلجيكي بيتر ديكرز، وبإشراف نفس المدرب على مجريات الجولة الرابعة من كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1500 متر.
تتجه أنظار محبي وعشاق الزوارق السريعة إلى مدينة كوناس في ليتوانيا، والتي تستضيف اليوم وغداً الجولة الأولى والافتتاحية
توج مركز أبوظبي بلقب بطولة المصارعة التي اختتمت ضمن فعاليات أولمبياد الضباط الرمضاني الـ 21، الذي يقام تحت رعاية سمو
افتتح محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة شركة القدرة القابضة رئيس اتحاد المصارعة والجودو، مساء أول من أمس، بصالة
شهدت الجولة الثانية من منافسات خماسيات كرة القدم للرجال في بطولة نادي ضباط القوات المسلحة والتي أقيمت مساء أول من أمس،
قال مدرب المنتخب الوطني إدغاردو باوزا: المباراة الودية التي خاضها المنتخب مع لاوس كانت تجربة جيدة وتم فيها تطبيق
أجرى منتخبنا الوطني لكرة القدم أولى حصصه التدريبية في العاصمة التايلاندية بانكوك والتي كان قد وصل إليها في وقت سابق من