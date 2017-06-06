العين يترقب قرعة دور الثمانية الآسيوي اليوم

يترقب فريق الكرة بنادي العين اليوم قرعة دور الثمانية لدوري أبطال آسيا 2017، المقامة اليوم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وتجرى القرعة بين أندية العين، الأهلي والهلال السعوديين، وبيروزي الإيراني من منطقة غرب آسيا، وغوانغزهو ايفرغراند وشنغهاي اس آي بي جي الصينيين، وكاوازاكي فرونتال وأوراوا ريد دايموندز اليابانيين من شرق آسيا.

تقام مباريات ذهاب ربع النهائي يومي 21 و22 أغسطس المقبل، والإياب أيام 23 من الشهر نفسه، و11 و12 و13 سبتمبر، وذهاب قبل النهائي يومي 26 و27 سبتمبر، والإياب 17 و18 أكتوبر، ويقام النهائي 18 و 25 نوفمبرالمقبل.