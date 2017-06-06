الطنيجي: قرعة دوري الأولى والكأس 15 يونيو

تعتمد لجنة المسابقات في اتحاد الكرة خلال اجتماعها اليوم برئاسة سعيد الطنيجي نائب رئيس اتحاد الكرة رئيس اللجنة موعد إقامة مراسم قرعة دوري الدرجة الأولى «الهواة» ومسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

والتي من المقرر إقامتها يوم 15 يونيو المقبل، بعد أن تتضح الصورة بشكل كامل عن الفرق التي ستشارك خلال النسخة الجديدة، بعد أن شهدت المسابقة خلال الأيام الماضية عودة فريق مسافي بعد غياب استمر موسمين، فيما سيغيب الشعب بسبب الاندماج مع الشارقة لتصبح المسابقة مكونة من 12 فريقا ، ومن المقرر أن تنطلق منافسات دوري الهواة بداية من 15 سبتمبر المقبل.

مخاطبة الأندية

وقال نائب رئيس اتحاد الكرة إن لجنة المسابقات خاطبت جميع الأندية المشاركة في دوري الدرجة الأولى وكذلك التي لا تشارك في الدوري، من أجل معرفة موقفها من المشاركة في المسابقة خلال نسختها الجديدة المقبلة، وتفاعلت الأندية مع التعميم، وهناك أندية أخطرتنا بالموافقة علي المشاركة.

وأندية أخرى اعتذرت بسبب ظروف عدم وجود فريق أول حيث لا تزال في مرحلة تكوين فريق على مستوى جيد، وخلال الأيام القليلة المقبلة سوف يتبلور موقف كل الفرق من المشاركة وبناء عليه سيتم التحضير لقرعة المسابقة.

والتي نأمل أن تخرج بصورة مشرفة تليق بالجهود الكبيرة التي يبذلها اتحاد الكرة للارتقاء بالمسابقة سواء على المستوى الفني أو الإداري، خاصة في ظل تطوير البنية التحتية لعدد من أندية المسابقة.

تطور ملحوظ

وأشار سعيد الطنيجي إلى أن دوري الدرجة الأولى شهد موسما متميزاً، من الناحية التنظيمية، بعد أن تم تطبيق عدد من المعايير الخاصة بتنظيم دوري المحترفين، في خطوة تهدف إلى تهيئة الفرق للدخول في عالم الاحتراف.

ومثل هذا التنظيم أضاف نكهة خاصة للمسابقة، إضافة إلى قيام اتحاد الكرة بتوفير بنية تحتية على مستوى عال لكي تكون عاملا مساعداً في تطور المسابقة، وقال الطنيجي إن الموسم المنتهي شهد قوة في المنافسات الفنية، حيث جاء مستوى النسخة الأخيرة متميزاً للغاية في ظل قوة المباريات وسخونة المنافسات.

ويكفي القول إن البطل لم يحدد سوى في الجولة الأخيرة من الدوري، ومثل هذا التنافس القوي ساهم في جذب الجماهير للمدرجات، مما أضفى على المسابقة مزيدا من البريق.

مارادونا مكسب

وعن تولي الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا قيادة الفريق الأول لنادي الفجيرة خلال الموسم المقبل، يقول سعيد الطنيجي لا شك أن تلك خطوة موفقة من إدارة نادي الفجيرة، ووجود مارادونا على رأس الجهاز الفني لفريق الفجيرة يعتبر مكسباً كبيراً بكل المقاييس، ليس على صعيد نادي الفجيرة وحسب وإنما على المسابقة بأكملها.

حيث سيساهم وجوده في زيادة الحضور الجماهيري خاصة في المباريات التي سيكون الفجيرة طرفاً فيها، مع مزيد من الاهتمام الإعلامي للمسابقة.

وأشار الطنيجي إلى أن لجنة المسابقات تولي اهتماما كبيرا بقطاع مسابقات المراحل السنية، ونظمت ورشة عمل للأندية للتعرف على مقترحاتها لتطوير العمل بهذا القطاع المهم، حيث تم اعتماد 7 مسابقات تنظم خلال الموسم المقبل، وهي تحت 12 و13و14 و15 و16 و18و20 سنة، حيث نهدف إلى تعزيز العمل في هذا القطاع المهم.

جوائز

سيتم توزيع جوائز التميز لفرق دوري الدرجة الأولى ودرع التفوق العام خلال حفل مراسم القرعة، المزمع اعتماد موعدها خلال اجتماع لجنة المسابقات اليوم.