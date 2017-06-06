النصر يطالب العربي القطري بـ700 ألف يورو

وافق مكتب أوضاع اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»على شكوى نادي النصر على نادي العربي القطري على خلفية انتقال اللاعب خمينيز وعدم التزام النادي القطري ببنود العقد بين الناديين،وطالب المكتب،النادي العربي بدفع مبلغ 700 ألف يورو بالإضافة إلى 5 % رسوم تكاليف القضية خلال مدة أقصاها 30 يوماً.

و أوضح مكتب أوضاع اللاعبين أنه في حالة عدم التزام العربي بدفع المبالغ المطلوبة ورسوم تكاليف القضية في المدة المحددة فإن النصر من حقه رفع الأمر إلى «عقوبات فيفا»،وكان خمينيز لعب للعميد موسم 2015ـ 2016 ، قبل الانتقال إلى قطر.

وكان النصر استعاد كافة حقوقه المادية في قضية مشابهة كان رفعها في 2012 ضد الغرافة القطري الذي تعمد السطو على لاعبه اللاعب الاسترالي مارك بريشيانو.

وحكمت (أوضاع وانتقالات اللاعبين) بالإتحاد الدولي ضد الغرافة بدفع مبلغ ( 1,375,000 مليون يورو) بالإضافة إلى 5 % من المبلغ كأتعاب المحامي و إيقاف اللاعب 4 أشهر و منع الغرافة من تسجيل أي لاعب محلي أو أجنبي لمدة سنة و نصف.