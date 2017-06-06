بن غليطة مرشحاً لرئاسة الاتحاد الخليجي

من المنتظر أن يعقد الاتحاد الخليجي لكرة القدم جمعية عمومية «غير عادية» خارج الدوحة المقر الرسمي للاتحاد، لمناقشة وضع الاتحاد القانوني، بعد إعلان الإمارات والسعودية والبحرين واليمن، قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر،.

ومن المتوقع إقصاء قطر عن الكيان الكروي الخليجي، تماشياً مع العزلة السياسية التي فرضت عليها من دول مجلس التعاون الخليجي، ويواجه الاتحاد الخليجي تحدي إعادة ترتيب أوراقه، حيث يتوقع أن يتم إسناد رئاسة الاتحاد إلى المهندس مروان بن غليطة، بصفته نائباً للرئيس الحالي، كما تحدد «العمومية» إمكانية نقل مقر الاتحاد من قطر إلى دولة أخرى، لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

وفي الوقت نفسه قرر أبناء الإمارات العاملين والمتعاونين في قنوات beIN SPORTS والكأس القطرية وقف التعامل مع القنوات القطرية الرياضية، وهم المعلق الشهير علي سعيد الكعبي والمحللون جمال بوهندي، وحسن الجسمي، وبخيت سعد، وإسماعيل راشد، وعبد الرحمن محمد وعبدالله علي. كما أصدر الاتحاد الدولي «فيفا» بياناً يؤكد فيه التواصل مع قطر للتشاور بشأن استضافة مونديال 2022.