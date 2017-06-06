خريبين.. «دجاجة تبيض ذهباً» للظفرة

بات اللاعب السوري عمر خريبين مهاجم نادي الظفرة نجم سوق الانتقالات في الإمارات والسعودية في ظل حالة الصخب التي تصاحب العروض الكثيرة التي تنهال عليه وعلى نادي الظفرة من الأندية الإماراتية أو السعودية.

وينتظر خريبين الذي أصبح «الدجاجة التي تبيض ذهباً» للظفرة بعد العروض الكثيرة التي تلقاها النادي للاعب، حسم مصيره سواء بالانتقال أو الاستمرار، رغم ما أكده اللاعب لوسائل إعلام سعودية برغبته الاستمرار في الهلال.

ولكنه يحترم في الوقت نفسه قرار ناديه الظفرة ولكن ارتفاع سعره وقيمة الشرط الجزائي في عقده التي تبلغ 6.5 ملايين دولار تجعله قيمة استثمارية كبيرة نتيجة تهافت أندية كثيرة عليه مثل الهلال والأهلي السعوديين والوحدة والجزيرة والأهلي من الإمارات.

فضلاً عن عرض أعلن عنه الظفرة أول من أمس من القادسية السعودي، ووصفه بأنه عرض مغر جداً لا يرفض، والحقيقة بحسب مصادر مطلعة ومتابعات «البيان الرياضي» أن عرض الجزيرة الإماراتي هو الأقوى بعقد لمدة سنة على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.