«دبي لمحترفي الأسكواش» تنطلق في أوبرا دبي اليوم

تتجه أنظار عشاق الأسكواش في العالم اليوم إلى أوبرا دبي لمتابعة نهائيات دبي لبطولات محترفي الأسكواش، التي تسدل الستار على موسم المنافسات العالمية لهذه اللعبة بمشاركة أفضل لاعبي الأسكواش في العالم.

ويتنافس في نهائيات دبي التي تقام خلال الفترة من 6 إلى 10 يونيو المصنفون والمصنفات الثمانية الأوائل على سلم ترتيب الطريق إلى دبي، ويقدم الحدث جوائز مالية بقيمة 160,000 دولار لكل من منافستي الرجال والسيدات.

وعُقد صباح أمس المؤتمر الصحافي للحدث في أوبرا دبي بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي، وزياد التركي، رئيس الاتحاد الدولي لمحترفي الأسكواش، واللاعبين المشاركين وعدد من كبار الضيوف ووسائل الإعلام، حيث شهد الجميع إزاحة الستار عن ملعب الإسكواش الزجاجي في قلب أوبرا دبي.

ترحيب

ورحب سعيد حارب خلال المؤتمر بعودة نخبة لاعبي الأسكواش في العالم إلى ربوع دبي، مشيراً إلى احتضان المدينة سنوياً لما يزيد على 450 حدثاً رياضياً كبيراً، وغناها بإرث رياضي حافل، واستعدادها الدائم للمستقبل ولتقديم كل ما هو مميز.

وقال: «إن استضافتنا لهذا الحدث تتيح لنا الفرصة لمتابعة عروض كوكبة من اللاعبين الدوليين عن كثب، إلى جانب مسؤوليتنا في خلق إرث رياضي.

ومن خلال تنظيم نهائيات دبي لبطولات محترفي الإسكواش فإن أهمية رياضة الإسكواش ستتزايد في المجتمع وستسهم في تطوير اللعبة، وهدفنا هو تعزيز هذه الرياضة وزيادة أعداد لاعبيها في بلادنا لإفساح المجال أمام المواهب الصغيرة للتعلم».

وأضاف حارب: «دبي هي المكان الذي يزدهر فيه الإبداع، وجميل أن نتخطى حدود الممكن التي نراها في هذه الرياضة، في الوقت الذي تسعى فيه الإمارة على الدوام لإيجاد طرق جديدة لاستثمار مرافقها الحديثة، وحدث العام في أحضان دبي أوبرا سيكون غاية في الروعة».

حماسة

من جانبه شكر زياد التركي، رئيس الاتحاد الدولي لمحترفي الأسكواش، سعيد حارب ومجلس دبي الرياضي، وأكد أن حماستهم ودعمهم لجميع الألعاب الرياضية ساهم في نقل هذا الحدث إلى دبي بسهولة، كما شكر التركي، غاسبر هوب، المدير التنفيذي لأوبرا دبي.

ووصف المكان الذي يحتضن الحدث (أوبرا دبي) بأنه غاية في الروعة والجمال، وأضاف: «يشرفنا أن تكون الأسكواش أول رياضة تقام في ربوع أوبرا دبي الرائعة، ونتطلع بفارغ الصبر لانطلاق الحدث في هذه المدينة التي تستضيف كبرى الأحداث الرياضية سنوياً».

وأبدى اللاعبون إعجابهم بملعب الأسكواش وأوبرا دبي، حيث قال نك ماثيو، المصنف الأول عالميا سابقاً: «أنا أكبر لاعب هنا وهذا المكان جديد ورائع، والجميع يلقى اهتماماً كبيراً ويلمس كرم ضيافة رائع، وآمل أن أقدم عروضاً طيبة ومستوى عالياً من الأداء».

تجري البطولة وفق نظام الأشواط الثلاثة في مرحلة دوري المجموعات، على أن يتأهل لاعبين فقط من كل مجموعة إلى نصف النهائي الذي يقام الجمعة المقبلة في التاسعة والنصف مساء، بينما يقام النهائي السبت 10 يونيو في التوقيت نفسه.