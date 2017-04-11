تقليص المرشحين لتدريب الأبيض إلى 4 مدربين

قلصت اللجنة الفنية والمنتخبات في اتحاد الكرة عدد المدربين المرشحين لتولي تدريب الأبيض خلال الفترة المقبلة، إلى 4 مدربين ينتمون إلى المدرستين الأوروبية وأميركا اللاتينية، وسيتم الاستقرار على اسم مدرب منهم عقب انتهاء اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة يوم السبت المقبل، ليتم التفاوض معه بشكل نهائي لتولي تدريب منتخبنا خلال الفترة المقبلة ليقوده الأبيض في باقي مباريات تصفيات مونديال روسيا وخليجي 23 ونهائيات آسيا التي تستضيفها الدولة عام 2019.

وصرح حسن الجسمي مدير إدارة الإعلام والناطق الرسمي لاتحاد الكرة أن الاتحاد يتأنى في اختيار المدرب وخاصة أن الطموحات كبيرة لاختيار شخصية عالمية لديه إنجازات ومشاركات متعددة في مختلف البطولات ولديه روح التحدي والنجاح، وأشار إلى أن الاجتماع الأول للجنة الفنية والمنتخبات الذي ترأسه المهندس مروان بن غليطة بحضور عبدالله ناصر الجنيبي وسعيد الطنيجي وراشد الزعابي والدكتور موسى عباس.

وعبدالله صقر وعلي إبراهيم وماجد سالم فيما اعتذر سلطان راشد لظروف خاصة، ووجه ابن غليطة الشكر والتقدير إلى أعضاء اللجنة السابقين، ورحب بالأعضاء الجدد وشرح لهم اهم متطلبات المرحلة المقبلة، وتم خلال الاجتماع الاطلاع على برنامج المنتخبات والاستحقاقات خلال الفترة المقبلة، وتكليف الفريق الفني في اللجنة بمراجعة آلية اختيار اللاعبين في منتخبات المراحل السنية، ومراجعة قاعدة البيانات الحالية.

وأكد الجسمي الخبر الذي انفرد به «البيان الرياضي» قبل أيام بتعيين عبدالله صالح مشرفاً للمنتخب الأول، وعبيد هبيطة مديراً للمنتخب، كما كشف عن الاهتمام بتطوير الإعلام في الاتحاد خلال الفترة المقبلة.