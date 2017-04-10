الجزيرة يكتفي بالتعادل مع الفتح في أبطال آسيا

تعادل نادي الجزيرة مع ضيفه الفتح السعودي سلبياً اليوم الاثنين على ستاد محمد بن زايد في أبو ظبي، ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقدم الجزيرة مستوى أفضل من المباريات السابقة، حيث سيطر على مجريات اللعب ولاحت له أكثر من فرصة للتسجيل لكنه عجز عن استغلالها.

ويتصدر لخويا القطري المجموعة الثانية برصيد ثمان نقاط مقابل سبع نقاط لاستقلال خوزستان الإيراني وخمس نقاط للفتح ونقطة واحدة للجزيرة في المركز الأخير.

وتقام الجولة الخامسة من منافسات المجموعة يوم 25 أبريل الجاري، حيث يلتقي الفتح مع استقلال خوزستان على ستاد سحيم بن حمد في الدوحة، والجزيرة مع لخويا على ستاد محمد بن زايد في أبو ظبي .

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى دور الـ16 الذي تقام منافساته بنظام الذهاب والإياب خلال شهر مايو المقبل.