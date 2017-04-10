عبدالله صالح مشرفاً للأبيض وهبيطة مديراً

عين اتحاد الإمارات لكرة القدم الكابتن عبد الله صالح مشرفا للمنتخب الوطني الأول، والكابتن عبيد هبيطة مديرا للمنتخب، وذلك لتولي المسؤولية الإدارية في المنتخب الأول في المرحلة المقبلة بعد إستقالة المدير الفني السابق مهدي علي والجهازين الفني والإداري المصاحبين له.

وقال حسن الجسمي المتحدث الرسمي بإتحاد الكرة، إن الاتحاد قام بتعيين عبد الله صالح مشرفا للمنتخب وعبيد هبيطة مديراً، لقيادة المهام الإدارية للمنتخب في المرحلة القادمة والتي ستشهد استحقاقات مختلفة، وأهمها استكمال مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم التي تتضمن التمسك بفرصة اللحاق بأحد مقاعد المونديال الروسي، وكذلك المشاركة في خليجي 23 في الدوحة وكأس أمم آسيا في الإمارات 2019.



وأشار الجسمي أن مفاوضات التعاقد مع المدير الفني الجديد للمنتخب الأول، تجري على قدم وساق ومن المقرر أن يتم الإعلان عنه يوم السبت المقبل الموافق 15 إبريل خلال اجتماع خاص لمجلس الإدارة ، يعتمد خلاله التوصية التي سترفعها لجنة المنتخبات والشؤون الفنية بهذا الخصوص بعد إعادة تشكيلها وعقدها لاجتماعها اليوم – الإثنيين- بمقر اتحاد الكرة بدبي برئاسة سعادة المهندس مروان بن غليطة رئيس الاتحاد.

وأضاف الجسمي، أن اختيار عبدالله صالح مشرفاً للمنتخب يأتي بناء على الخبرة الإدارية الرياضية الطويلة التي يتمتع بها ونجاحاته السابقة، حيث كان لاعبا للمنتخب الوطني الأول، وعمل كمشرف للمنتخب الوطني الأول في فترة سابقة، إضافة إلى عمله وخبرته لفترة طويلة مشرفا للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة.



أما عبيد هبيطة مدير المنتخب، فهو من أصحاب الخبرات الإدارية الرياضية المعروفة والمشهود لها بالتميز والكفاءة، حيث كان لاعبا للمنتخب الأول من سنة 1990 وحتى سنة 1994 وعمل مديرا لمنتخب الشباب من سنة 2006 إلى 2007، فيما عمل إداريا للفريق الأول بنادي الشباب من 1997 إلى 2008، ومديرا من 2008 وحتى 2017.



ومن ناحية أخرى،عبر عبد الله صالح عن شكره وتقديره لإتحاد الكرة برئاسة المهندس مروان بن غليطة، لإختياره لهذه المسؤولية، وصرح بأنه يعتبر موافقته على هذا القرار مهمة وطنية، وتكليف لابد من قبوله بشجاعة في هذا الوقت الصعب الذي يتطلب لم الشمل وتحسين الأجواء وتهيئة اللاعبين والجهاز الجديد، لخوض تحديات المرحلة المقبلة والتمسك بفرصة التأهل للمونديال وتحقيق الفوز في المباريات الثلاث المقبلة، كما أنه واثق من إخلاص وكفاءة اللاعبين وشعورهم بالمسؤولية للنجاح في هذا التحدي.



وأكد عبيد هبيطة المديرالإداري الجديد للمنتخب ، بأنه سعيد بثقة إتحاد الكرة وسيبذل قصاري جهده من أجل تحقيق المهمة المطلوبة، والمشاركة مع الجهاز الجديد في إنقاذ فرصة المنتخب في التأهل للمونديال.