"الأشعة" تؤكد إصابة فاندرلي بتمزق عضلي

كشفت فحوصات الأشعة التي خضع لها البرازيلي سانتوس فاندرلي لاعب النصر عصر اليوم إصابته بتمزق عضلي، وبالتالي صعوبة مشاركته في نصف نهائي كأس رئيس الدولة أمام حتا 20 أبريل الجاري.

وتدرس إدارة الفريق امكانية سفره في رحلة علاج قصيرة إلى صربيا بهدف تجهيزه لمسابقة الكأس التي تعتبر أمل العميد الوحيد للصعود على منصة التتويج في الموسم الحالي.

وأصيب فاندرلي نهاية الشوط الأول من مباراة فريقه ضد اتحاد كلباء الجمعة الماضي لحساب الجولة 22 لدوري الخليج العربي والتي انتهت بفوز النصر بهدفين مقابل هدف واحد.

من جهة أخرى سجلت تدريبات العميد مساء اليوم عودة المغربي عبد العزيز برادا بعد شفائه من الإصابة التي يعاني منها في يده اليسرى.