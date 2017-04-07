بن غليطة: الحوار المجتمعي يضع استراتيجية 2030

وضع المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، يده على العديد من السلبيات التي أفرزتها المرحلة الماضية، سواء على الصعيد الفني أو الإداري والإعلامي، وأكد أهمية التطلع للمستقبل وطرح الأفكار.

وقال:نتطلع لمستقبل كرة الإمارات، من خلال حوار مجتمعي، يضع استراتيجية طموحة حتى 2030، على أن يشمل النقاش الموسع، الإعلاميين والفنيين والإداريين، من خلال تقديم أفكار واقعية قابلة للتنفيذ، ويتم رفع التوصيات للقيادة العليا، لاعتمادها.

استفادة

وأكد بن غليطة، عقب اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة أول من أمس، الاحترام الكامل للآراء والانتقادات التي طالت اتحاد الكرة ،الأيام الماضية، من مختلف أطراف الساحة الرياضية.

وقال: نتقبل الانتقادات بصدر رحب، ونستفيد منها، لأن لدينا رغبة مستمرة في التصحيح. وتطرق بن غليطة لانتقادات خليفة سعيد سليمان رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون النادي الأهلي.

وشركة الأهلي لكرة القدم بقوله «لا أحد يختلف على خليفة سعيد سليمان كقامة رياضية، وهو داعم قوي للمنتخبات والاتحاد، وأنصف الاتحاد عندما حملنا جزءاً بسيط من مسؤولية تراجع أداء المنتخب». وأضاف: جئنا للتصحيح، ولن نهرب من المسؤولية.

نتائج

وأضاف: لا تظلموا لاعبي الأبيض، فنتائجنا، نتاج مستوى الدوري المحلي، والواقع يقول إن المنتخب السعودي أفضل منا، وليس فقط الياباني والأسترالي، وفق مستوى الدوريات في السعودية واليابان، ولذلك، نحن في المستوى الرابع، ومن يلاحظ أداء المنتخبات منذ بداية التصفيات، يلاحظ الفارق.

والكل توقع أن يكون ترتيبنا الرابع في مجموعتنا بالتصفيات، بعد تأهلنا بصعوبة للمرحلة الأخيرة، ولكننا نسعى لبدء عهد جديد والتركيز على كأسي الخليج وآسيا، وباقي مباريات التصفيات الحالية، ولن نستسلم لأي إحباط، بل نتمسك بالأمل لآخر مباراة بالتصفيات، والمرحلة الجديدة للمنتخبات، تتطلب تعاوناً من الأندية، وتخطيطاً سليماً للوصول للأفضل.

متحدث رسمي

وأشار رئيس اتحاد الكرة، إلى ملف شائك، وهو الملف الإعلامي، وقال: الكل كان يشكو من الانغلاق المستمر لكل ما يتعلق بالمنتخب في وجه الإعلام، ولسنا راضين عن ذلك، وتم تعيين الإعلامي حسن الجسمي، ليكون متحدثاً رسمياً للاتحاد ومعه عادل العابد، وستكون هناك سياسة إعلامية جديدة في المرحلة المقبلة وستكون أبواب المنتخبات مفتوحة أمام الإعلام، ونتعامل بشفافية، ونعتبر الإعلام شريكاً استراتيجياً.

وتحدث بن غليطة عن ملف المنتخبات بقوله: اتحاد الكرة لم يقصر مع المنتخبات، والدعم مستمر لكافة منتخبات المراحل، من حيث المعسكرات والوديات، والمرحلة الجديدة ، تتطلب تعاوناً وتفهماً من الأندية، لأن الأندية الشريك الرئيس في تطور المنتخبات، وسوف نواصل التعاون معها ، حتى نبني قاعدة قوية للمنتخبات، وسوف أستمر في رئاسة لجنة المنتخبات، نظراً لحساسية المرحلة.

مدرب عالمي

وعن المدرب الذي يخلف مهدي ، قال: لم يتم التواصل مع أي مدرب حتى الآن، وتم طرح الكثير من الأسماء ولكن لم نتفاوض مع أحد حيث سيعهد بتلك المهمة للجنة المنتخبات الجديدة، ونحن نبحث عن مدرب عالمي يكون قادراً على تفجير طاقات لاعبينا، ويكون مدرباً ميدانياً أكثر، ويبقى لفترة طويلة وليست قصيرة.

ولدينا سير ذاتية لعدة مدربين عالميين، وسيعلن اتحاد الكرة اسم المدرب ، خلال اجتماع مجلس الإدارة ،15 الجاري.وأضاف: نحاول الوصول إلى كأس العالم منذ 1990، وعلينا الاستمرار في المحاولة وعدم اليأس، ولذلك، لن نتعاقد مع مدرب بالقطعة، بل مدرب يقود الأبيض في «خليجي 23».

وكأس آسيا، مدرب لديه شغف التحدي، ويسعى لتفجير طاقات لاعبينا، واكتشاف مواهب جديدة، ومن الضروري التواصل بين مدرب المنتخب ومدربي الأندية قبل اختيار الأفضل .

50 ألف درهم لمنتخب الشاطئية

منح مجلس إدارة اتحاد الكرة مكافاة للاعبي منتخب الكرة الشاطئية قدرها 50 ألف درهم، بعد إنجاز الميدالية الفضية في نهائيات آسيا الأخيرة وتأهله إلى مونديال الكرة الشاطئية في الباهاما خلال الفترة من 27 أبريل وحتى 7 مايو المقبل، وذلك تقديرا لجهد اللاعبين وأعضاء الجهازين الفني والإداري في البطولة.

من ناحية أخرى قام أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة بمتابعة تدريبات المنتخب في الملعب الرملي في مقر الاتحاد بدبي، ضمن استعداداته لنهائيات كأس العالم، ووجه المهندس مروان بن غليطة رئيس الاتحاد اللاعبين والجهازين الفني والإداري.

ببذل كل الجهد خلال فترة الإعداد وقال تحقيق وصافة آسيا جزء من الطريق، والواجب علينا الآن إكماله في كأس العالم ووضع هدف تجاوز دور المجموعات، كخطوة أولى.

سلطان راشد يكمل عقد «المنتخبات»

اكتمل تشكيل اللجنة الفنية والمنتخبات في اتحاد الكرة بانضمام العضو الخامس وهو سلطان راشد لاعب العين والمنتخب الوطني السابق، ليصبح تشكيل اللجنة الرسمي مكوناً من المهندس مروان بن غليطة رئيساً، وعبد الله ناصر الجنيبي وسعيد الطنيجي وراشد الزعابي والدكتور موسى عباس وعبد الله صقر وعلي إبراهيم وماجد سالم وسلطان راشد، ويعقد الاجتماع الأول للجنة الثلاثاء المقبل.

عبد الله صالح مشرفاً للأبيض

علم «البيان الرياضي» أن عبد الله صالح مدير الكرة السابق في نادي الوحدة، أحد أبرز الإداريين في الدولة، سيتولى مهمة مشرف المنتخب خلال الفترة المقبلة، نظراً لما يتمتع به من خبرات ، خاصة وأنه تولى المنصب نفسه قبل عدة سنوات.

فيما تتجه النية إلى تعيين عبيد هبيطة مدير الكرة في نادي الشباب مديراً للمنتخب الوطني خاصة وأنه يملك خبرات كبيرة وعلاقات طيبة باللاعبين.

* خليفة سليمان داعم للمنتخبات وأنصفنا بتحميلنا جزءاً من المسؤولية

* لست راضياً عن «الانغلاق الإعلامي» للمنتخب وانتظروا سياسة جديدة