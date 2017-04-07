تعادل الأهلي والوصل يُقرّب الجزيرة من الدرع

تعادل الأهلي وضيفه الوصل من دون أهداف، مساء أمس، في مباراتهما على ملعب استاد راشد بدبي، في الجولة 22 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وعزز موقعه في المركز الثاني، برصيد 48 نقطة، ولكن زادت فرصه صعوبة في المنافسة على لقب الدوري، وقرب الجزيرة المتصدر برصيد 56 نقطة، من درع الدوري، والذي بات في حاجة إلى 4 نقاط فقط، ليتوج بطلاً، أما الوصل، فرفع رصيده إلى 45 نقطة رابعا، وبفارق نقطة واحدة عن العين الثالث.

وفاز العين على الظفرة بنتيجة 5 ـ 2، على ملعب استاد هزاع بن زايد ورفع رصيده إلى 46 نقطة، سجل للزعيم كل من ناصر الشمراني هدفين (ق 11، 30)، وأحمد برمان (ق 25)، ودياكي (ق 58)، ويوسف أحمد (ق 72)، وأحرز للظفرة كل من ياسين الصالحي من ركلة جزاء (ق 18)، وحمد الأحبابي (ق 86).