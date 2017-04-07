هاشيك: حارس الوحدة أنقذ فريقه من الهزيمة

ازداد موقف الصقور تعقيداً في بطولة دوري الخليج العربي بالخسارة التي تعرض لها أمام ضيفه الوحدة 1_2 في الجولة 22 من المنافسة والتي كانت تمثل أهمية بالغة لأصحاب الأرض الذي يعاني من شبح الهبوط بجلوسه في المركز قبل الأخير برصيد 13 نقطة وبفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه على البقاء.

وكانت آماله كبيرة في كسب النقاط الثلاث وتقليص الفارق مع منافسيه، لكن جاءت رياح الوحدة رغم هدوئها بما لا تشتهي سفينة الصقور، حيث نجح أصحاب السعادة في تحقيق الفوز بأقل مجهود مع أخفاق واضح في المستوى والأداء لكنه حقق هدفه الذي رفع رصيده إلى 37 نقطة في المركز الخامس، وعلى الرغم من الخسارة وتأزم موقف الصقور.

لكن مدربه التشيكي هاشيك ظهر بمعنويات جيدة في المؤتمر الصحفي، وتحدث بإيجايبة عن فريقه ذاكراً أنه لن يصف ما حدث في المباراة بالخسارة وأضاف: قدمنا أداء بطولياً وقتالياً وتفوقنا على الخصم طوال شوطي اللعب.

لكن الحظ لم يحالفنا في استغلال الفرص التي أتيحت لنا كما أن حارس مرمى الوحدة (راشد علي) أنقذ فريقه من الهزيمة وأبعد عدداً من الأهداف المؤكدة، وتألق في اللقاء بشكل واضح.

شكراً للاعبين

وحرص مدرب الصقور على تقديم الشكر للاعبيه خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء وأضاف: أشكرهم على ما بذلوه من جهد أكد رغبتهم في تحقيق الانتصار واستفادتهم من العمل والجهد الذي بذلوه خلال 3 أسابيع متواصلة من التدريبات الجادة والقوية، لقد فعلوا ما عليهم أمام الوحدة لكن التوفيق مهم في كرة القدم، واعترف هاشيك بأن النتيجة عقدت موقف الصقور في الدوري، ذاكراً أنهم كانوا في حاجة ماسة للنقاط من أجل التقدم في جدول الترتيب .

وأضاف: النقاط الثلاث كانت تمثل لنا الكثير لكننا خسرناها وانتهى أمرها، علينا التفكير في المباراة القادمة أمام الشارقة، كلما تقدمنا في أسابيع المنافسة دون فوز يصبح وضعنا أكثر خطورة .

لذلك لا مجال للتفريط في نقاط المباراة المقبلة، علينا أن نواصل بذات الروح القتالية حتى نحقق الفوز، وأكد أنه مازال واثقاً من بقاء فريقه في الدوري قياساً بالمستوى الذي يقدمه في المباريات وأضاف: الفريق يمنحني الأمل دائماً بالعودة القوية وعدم الهبوط لأنه فريق جيد.

حظوظ متساوية

ومن جانبه، ذكر خافيير أغيري مدرب الوحدة أن الحظوظ كانت متساوية في المباراة للفريقين وأن المباراة كان يمكن أن تنتهي 3_3 لكن فريقه تعامل بشكل جيد وخبرة كبيرة ونجح في الخروج بالنقاط الثلاث، وأضاف: لم نؤدِ بمستوانا الحقيقي، كان هنالك تراجع في مستوى بعض العناصر لأننا واجهنا بعض المصاعب في الفترة السابقة.

فقدنا 13 لاعباً في التدريبات الشي الذي أثر على مردود اللاعبين، أيضاً الإمارات زاد من صعوبة مهمتنا في المباراة بأدائه الجيد والإصرار الكبير الذي لعب به من أجل الفوز، ونفي أغييري إهمال المباراة والتركيز على البطولة الآسيوية ذاكراً أنه اهتم بالمواجهة ولعب لأجل الفوز وجلوس بعض العناصر الأساسية على مقاعد البدلاء مثل إسماعيل مطر.

وفالديفيا كان نتيجة الغياب عن التدريبات لارتباطاتهم الدولية، وأكد مدرب الوحدة صعوبة حصول فريقه على الترتيب الرابع في نهاية المنافسة ذاكراً أن الفارق بينه والعين قبل مباراة الصقور كان 9 نقاط ومن الصعب التعويض، لكنه عاد وقال: هذا لا يعني عدم الطموح، سنقاتل لأجل الحصول على هذا المركز.

طلب

طالب خليل الطويل، مدير فريق الصقور اتحاد الكرة باختيار حكام أكفاء لبقية مباريات فريقه في الدوري لأنها ـ وحسب قوله ـ مواجهات مصيرية لا تتحمل أخطاء التحكيم.

وقال عقب خسارة فريقه من الوحدة: شاهدنا الحكم يقع في عدد من الأخطاء التي أضرت بفريقنا لكننا نعلم أنها غير متعمدة وأن الحكم معرض للخطأ، نحترم جميع حكام دورينا ولكن أهمية المباريات المتبقية في الدوري تجعلنا ندعو الاتحاد لأن يكون اختياره دقيقاً للحكام مع تأكيد احترامنا للجميع.