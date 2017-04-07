بني ياس والشارقة.. اختبار صعب

يستضيف فريق بني ياس الأول لكرة القدم، نظيره الشارقة الساعة 5.55 من مساء اليوم على ملعب الأول بالشامخة، في ختام الجولة 22 لدوري الخليج العربي. المواجهة بمثابة اختبار صعب للفريقين، خصوصاً صاحب الأرض، الذي يمني النفس بحصد النقاط قبل إغلاق باب الدوري، والهروب من شبح الهبوط الذي يلازمه منذ بداية الموسم.

حيث يتذيل السماوي المركز الأخير في قائمة الترتيب بـ 11 نقطة، ويتحتم عليه الفوز في الخمس جولات المتبقية، لتخطي منافسيه في مربع الخطر، الإمارات في الترتيب الثالث عشر بـ 13، نقطة وكلباء المركز 12 بـ 17 نقطة مؤقتاً، بينما يأتي الملك في المنطقة الدافئة نسبياً بـ 20 نقطة في الترتيب العاشر.

ويتحتم أيضاً على الملك الفوز في المواجهات المتبقية، تحسباً لأي مفاجآت من فرق مربع الخطر.

تدريبات مكثفة

وكشف عبد الوهاب عبد القادر مدرب بني ياس، في المؤتمر الصحافي، أن فريقه حقق العديد من الإيجابيات خلال فترة التوقف، والتي امتدت إلى 30 يوماً، وذلك لاستحقاقات منتخبنا الوطني في تصفيات مونديال روسيا 2018. وقال عبد الوهاب، تدربنا بشكل جيد، ونوعنا من الحصص بتدريبات صباحية ومسائية، بهدف صقل اللياقة البدنية.

والتدرب على أسلوب لعب معين، في ضوء قراءة المنافس الشارقة، وأيضاً باقي المنافسين في الجولات الخمس المتبقية من الدوري، بالإضافة إلى خوض مباراتين وديتين أمام الهلال والقادسية السعوديين.

لياقة بدنية

وأكد المدير الفني، أن اللاعبين في حالة بدنية عالية، والفريق كامل العدد أمام الشارقة، عدا ضعف نسبي في اللياقة البدنية للاعب الفرنسي جيان مندي، بسبب الإصابة، التي وضعته حالياً في مرحلة الاستشفاء، وشارك لمدة 25 دقيقة في المباراة الودية أمام القادسية السعودي.

بالإضافة إلى لاعب الوسط سهيل النوبي، والذي يعاني من كدمة قوية في رباط الركبة، على أثر مشاركته مع المنتخب الأولمبي.

وأوضح عبد القادر أن الشارقة فريق مستقر من ناحية اللاعبين المواطنين، حيث خامات مواطنة جيدة تدرجوا من المراحل السنية وحتى الفريق الأول، كما أن عدداً لا بأس به منضم إلى المنتخب الأولمبي، واستقراره في الترتيب الـ 10 بـ 20 نقطة، يجعله يخوض المباراة بأعصاب هادئة، لبعده عن الخطر نسبياً.

وأكد المدير الفني، على أن الجميع يبذل قصارى جهده من أجل التعويض وحصد النقاط في المباريات المتبقية، من أجل تجديد آمال البقاء في الدوري.

لافتاً إلى أنه استلم المهمة في وقت صعب، والفريق تطور بشكل ملحوظ، واستطاع أن يفوز في مباراتين، لكن الخسارتين الماضيتين أمام الوحدة والوصل، جاءت بسبب الغيابات وظروف أخرى فرضت نفسها، مؤكداً أنه متفائل بتحقيق الفوز على الملك، وقد أوصى لاعبيه بالقتال على أرضية الملعب.

منطقة الخطر

ومن جهته، شدد مدرب الشارقة، خوزيه بيسير، على ضرورة دخول الفريق المباراة، بنية الحصول على النقاط الثلاث، حتى يتحرر اللاعبون من الضغوطات في المباريات المقبلة، ويبتعد عن منطقة الخطر في جدول الترتيب، كما كشف عن تعافي الثلاثي ماجد سرور وشاهين وأدريان من الإصابة.

وتحدث المدرب عن بني ياس، واصفاً إياه بالفريق القوي، الذي يعرف كيف يسجل الأهداف، مطالباً لاعبيه بالتركيز وتنفيذ خطة اللعب، حتى يتمكن الفريق من العودة بالنقاط.

وانتقل بيسيرو بالحديث عن منافسه في المباراة، نادي بني ياس، الذي وصفه بالقوي، ذاكراً أن المباراة تعتبر مهمة لهم، وقال: «بني ياس فريق قوي وجيد، ويعرف كيف يسجل الأهداف، شاهدناهم في المباريات السابقة يصلون للمرمى كثيراً».

دفاع وهجوم

وكشف المدرب عن حاجة فريقه لأداء المباراة بتوازن بين الدفاع والهجوم، مع ضرورة إعطاء أولوية أكبر للجانب الهجومي، والاحتياج للالتزام التام بالخطة وطريقة اللعب، والتنظيم داخل الملعب، كما تدرب الفريق في الأسبوعين الماضيين، وشدد على ضرورة اللعب بتركيز والتزام تام.

وواصل حديثه معبراً عن ثقته في قوة الفريق في الوقت الحالي، وتحسنه من جميع الجوانب الفنية، مع العلم بأن الفريق يفتقد للمباريات التنافسية في الفترة الماضية، لكنه عبر عن رضائه عن الوضع التنظيمي ككل.

تصور

أوضح بيسيرو أنه يحتاج لمجموعة مغلقة، حتى يستطيع الفريق ختام منافستي الدوري وكأس رئيس الدولة، بصورة مرضية.