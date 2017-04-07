دولية حمدان بن محمد تنطلق اليوم

تنطلق اليوم النسخة السابعة من بطولة حمدان بن محمد الدولية لكرة القدم للناشئين، بملعب نادي ضباط شرطة دبي، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 8 فرق هي النصر والأهلي والوصل ودبي والهلال السعودي حامل اللقب.

وروما الإيطالي وليون الفرنسي وبوروسيا دورتموند الألماني. وتدشن مباراة دبي وليون التي تقام الساعة 16:45 منافسات المجموعة الأولى، تليها مباراة الهلال السعودي والأهلي في السابعة والنصف مساء، فيما تنطلق مباريات المجموعة الثانية غداً بلقاء يجمع روما الإيطالي والنصر، تليها مباراة بروسيا دورتموند الألماني والوصل.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة المنظمة للبطولة بمقر المجلس أمس، وتحدث فيه علي عمر مدير إدارة التطوير الرياضي رئيس اللجنة المنظمة، وأحمد سالم المهري مدير قسم الأكاديميات بالمجلس مدير البطولة.

نظام البطولة

وبحسب نظام البطولة تلعب مباريات الدور الأول بنظام الدوري من دورة واحدة، بعد أن تم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين تضم كل واحدة أربعة فرق.

وسيتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى مرحلة نصف النهائي التي يطبق خلالها نظام خروج المهزوم، ليتواجه الفائزان في المباراة النهائية لتحديد بطل النسخة السابعة ويتنافس الخاسران على المركز الثالث.

وأوضح علي عمر مدير إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة المنظمة، أن البطولة تأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للمجلس، الهادفة إلى تطوير رياضة الناشئين والشباب، وتقديم دعم شامل للرياضيين الموهوبين، وإكسابهم الخبرة التي تمكنهم من خوض غمار التجربة الاحترافية، وتأهيلهم لقيادة الفرق والمنتخبات الوطنية مستقبلاً.

وقال «البطولة تعتبر فرصة طيبة لأنديتنا واللاعبين للاحتكاك ومواجهة فرق من مدارس كروية متطورة، ويولي مجلس دبي الرياضي اهتماماً خاصاً بقطاع الشباب والفئات السنية باعتبارها الرافد الأساسي للأندية والمنتخبات الوطنية على المدى الطويل، وهو ما يجعلنا نركز أكثر على توفير فرص خوض منافسات نتمنى أن تسهم في تطوير مستويات اللاعبين».

فوائد فنية

من جانبه ركز أحمد سالم المهري مدير قسم الأكاديميات بمجلس دبي الرياضي مدير البطولة على الجوانب الفنية، كاشفاً عن آلية اختيار فرق دبي الأربعة المشاركة في النسخة السابعة، مشيراً إلى أن المجلس حرص على تطبيق معايير تم إخطار الأندية بها في بداية الموسم.

حيث تم تقسيم الفرق إلى مجموعتين ضمت الأولى النصر والأهلي والوصل والشباب لاختيار ثلاثة منها حسب ترتيب الفرق في الدوري، على أن تتم المفاضلة بين حتا ودبي من المجموعة الثانية بذات المعايير. وتحدث أحمد سالم عن الفرق المشاركة من خارج الدولة.

مبيناً أن الهلال السعودي فرض نفسه على البطولة بعد أن نجح في خطف اللقب في النسخة السابقة من فرق أوروبية قوية ومعروفة.

رعاية البطولة

تحظى النسخة السابعة من البطولة برعاية مجموعة من المؤسسات والشركات التي تقدم دعماً مقدراً وتسهم في نجاح الحدث، وتضم القائمة الشركاء الاستراتيجيين وهم: موانئ دبي العالمية، طيران الإمارات، عزيزي للتطوير العقاري، مستشفيات ميديور 24/7، قناة دبي الرياضية.

إضافة إلى الرعاة الرسميين وهم: ايفونيك، اينوك، كلينت ويلفريد، أكوافينا، بوكاري سويت، فيرتكس، لجنة تأمين الفعاليات، هيئة دبي للثقافة وبيبسي.

مدارس

أكد أحمد سالم المهري، أن وجود الفريق السعودي يعطي البطولة زخماً إعلامياً وفنياً كبيراً، مضيفاً أن مشاركة ثلاثة فرق أوروبية من مدارس كروية مختلفة تمنح البطولة قيمة فنية كبيرة.