الأبيض الشاب يتجمع 11 الجاري لملاقاة الأردن ودياً

يعود منتخبنا الوطني للشباب «مواليد 99»، للتجمع في 11 أبريل الجاري بمقر اتحاد الكرة في دبي، استعداداً للسفر إلى الأردن وملاقاة منتخبها الشاب ودياً في مدينة اربد مرتين، الأولى يوم 13 أبريل والثانية يوم 15 من الشهر نفسه، لتوفير مزيد من الاحتكاك للاعبين لصقل مواهبهم، والوقوف على جاهزيتهم استعداداً لاستحقاقاتهم المقبلة.

والمشاركة في التصفيات الآسيوية التي ستقام في أكتوبر المقبل.

وقام المدرب الوطني جمال الحساني مدرب المنتخب بتسليم قائمة الفريق إلى لجنة المنتخبات لاعتمادها، وتضم 22 لاعباً من بين العناصر التي سبق وتدربت مع الفريق خلال التجمعات الماضية وهم: رائد رضا البلوشي، حارب جمال على الرئيسي، عمر أحمد سالم (دبي)، عبد الله طارق مصبح، عبد الله غلوم، خلفان حسن النوبي (الأهلي)، يوسف بخيت، خليل إبراهيم.

عبدالله صالح (الشباب)، سيف عبد الرزاق، عبد الرحمن صالح، سعيد عبيد (الشارقة)، حمد جاسم، محمد إبراهيم سرواشي (النصر)، نهيان عادل خميس، فهد محمد الحمادي، طحنون حمدان (الوحدة)، يوسف أيمن يوسف (الجزيرة)، عيسى اوفض سعيد (عجمان)، محمد علي يوسف، سعيد سيف الظاهري (الشعب)، وحمدان محمد المنصوري (دبا الحصن).

التجمع السابع

ويعتبر التجمع المقبل هو السابع للمنتخب، حيث بدأ أول معسكراته بتجمع داخلي في اتحاد الكرة، ثم بمعسكر خارجي في دولة التشيك، في أغسطس الماضي، شارك خلاله في بطولة دولية ودية، ضمت إلى جانب منتخبنا الوطني منتخبات التشيك واليابان وأوكرانيا والولايات المتحدة الأميركية وهنغاريا وسلوفاكيا والمنتخب الروسي، ثم معسكر داخلي بمقر اتحاد الكرة في دبي في أكتوبر الماضي، ثم معسكر رابع في دبي لعب خلاله الفريق وديتين أمام التشيك، وخامس في المنامة، وسادس في دبي.

وعن هذا التجميع يقول المدرب الوطني جمال الحساني: إنه استمراراً للتجمعات الستة الماضية نهدف إلى توفير مزيد من الاحتكاك للاعبين، خاصة ونحن نملك عناصر جيدة موهوبة، نعمل على إعدادهم وتجهيزهم بشكل جيد، من خلال تجمعات دورية، حيث إننا نعول كثيراً على لاعبي هذا الجيل للمستقبل.

حيث يعتبرون الذخيرة والرديف للمنتخب الأول، ولكنهم بحاجة إلى مزيد من العمل والجهد الفني، وهو ما نقوم به حالياً سواء من معسكرات أو مباريات ودية بلغت حوالي 14 مباراة حتى الآن، حتى يصل الفريق لكامل الجاهزية قبل التصفيات الآسيوية.