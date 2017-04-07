النصر وكلـباء.. أهداف متباينة

يستضيف النصر نظيره اتحاد كلباء الساعة 20:45 مساء اليوم على استاد آل مكتوم لحساب الجولة 22 لدوري الخليج العربي، في لقاء يحمل عنوان «الأهداف المتباينة».

حيث يسعى العميد الذي يحتل المركز السادس بـ32 نقطة إلى تعزيز موقعه في جدول الترتيب وتشديد الملاحقة على الوحدة في المركز الخامس بينما يبحث الاتحاد صاحب المركز 12 بـ17 نقطة عن طوق النجاة لضمان بقائه في دوري المحترفين.

وأكد الروماني دان بيتريسكو مدرب النصر أنه رغم وضعية فريقه المريحة في جدول الترتيب إلا أنه يتطلع إلى الفوز للحفاظ على سلسلة النتائج الإيجابية التي حققها قبل فترة التوقف، مشيراً إلى أنه كان يتمنى عدم ركون الدوري لهذه الراحة الطويلة.

وقال: هذه المرة الأولى في حياتي التي أشهد فيها فترة توقف استمرت حوالي شهراً كاملاً، طبعاً كنت أتمنى عدم توقف الدوري للاستفادة أكثر من الحالة المعنوية الجيدة للفريق بعد تحقيقه 3 انتصارات وتعادل آخر 4 جولات.

مباراة صعبة

وأوضح المدرب الروماني أن المباراة الأولى بعد التوقف عادة ما تكون صعبة، خاصة أمام فريق يبحث عن طوق النجاة، متمنياً أن يظهر فريقه بمستوى المباريات السابقة ويستمر في تحقيق النتائج الإيجابية.

وعن تجهيز الفريق لعودة الدوري قال: افتقدنا خلال التحضيرات 4 لاعبين بسبب التحاقهم بالمنتخبات الوطنية 3 منهم لم يلعبوا أي مباراة طيلة فترة التوقف، فيما شارك جاسم يعقوب مع المنتخب الأولمبي في الدورة الودية بدبي، وخاض بقية عناصر الفريق مباراتين وديتين أمام الظفرة وفريق أفريقي وأظهروا روحاً معنوية عالية.

وكشف المدرب الروماني أن النصر مازال يعاني من بعض الغيابات المهمة، حيث يفتقد صانع الألعاب المغربي عبد العزيز برادة بسبب الإصابة، بالإضافة إلى خالد جلال وأحمد الياسي وتحوم الشكوك حول مشاركة محمود خميس وفواز عوانة لأسباب صحية.

طوق نجاة

وفي كلباء طالب المدرب الصربي غوران لاعبي فريقه بضرورة خدمة أنفسهم أولاً، ومن ثم التفكير في نتائج المنافسين على البقاء، مشيراً إلى أنه أعد الخطة المناسبة التي تضمن لنا تحقيق الفوز والعودة من دانة الدنيا بالعلامة الكاملة، وفي اعتقادي أن المباراة مهمة للطرفين، لكن أهميتها أكبر لفريق كلباء الباحث عن طوق نجاة من الهبوط لدوري الهواة.

لافتاً إلى أنه أعد بديل اللاعب الغائب صقر البدواوي، وعلى اللاعبين فقط التركيز طوال الـ90 دقيقة للعودة من دبي بالعلامة الكاملة، واصفاً فترة توقف الدوري بالمفيدة له ولفريقه كلباء، مشيراً إلى أنهم خاضوا عدداً من المباريات الودية أمام دبا والشارقة وحققنا الانتصار عليهما.

ولذلك طالبت اللاعبين بضرورة نقل روح المباريات الودية للقاءات الدوري بدءاً من مباراة اليوم أمام النصر، الذي يمتلك لاعبين جيدين وهو من الفرق الجيدة ولا يمكن إغفال خطورة الخصم.

ثقة واستعداد

وعبر غوران عن ثقته في لاعبي فريقه، مشيراً إلى أن اللاعبين على أهبة الاستعداد للمباراة، وهم تواقون كذلك للمشاركة ضمن التشكيلة الأساسية التي ستؤدي المباراة منذ البداية.

مشيراً إلى أنه يقدر جهدهم ولا يخالجه شك في تقديمهم للأداء الجيد والعرض المنتظر أمام العميد في دبي، منوهاً بأن اللاعبين يتمتعون بلياقة ذهنية وبدنية عالية في نفس الوقت، واستفادوا كثيراً كما أشرت سابقاً من فترة توقف المسابقة، وعرض غوران فيديو تحليلياً على اللاعبين تضمن آخر مباراة للنصر والتي كانت أمام الشباب.