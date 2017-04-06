قلعة الفرسان تفيض فرحاً

لا تزال أصداء تتويج الأهلي بلقب كأس الخليج العربي لهذا الموسم تتواصل عبر شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، حيث استمرت التغريدات التي تعبر عن فرحة «الفرسان» بالكأس الذي يضاف إلى خزينة النادي الملأى بالإنجازات. محبو الأحمر أكدوا أن الأهلي العالمي توج «بشخصية البطل»، مقدمين التهنئة لجمهور الفرسان.

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Ⅶ إذا كان فهمنا وتحليلنا لخروج المنتخب من المنافسة للوصول لكأس العالم فقط بسبب العقود الكبيرة للاعبين فأعتقد أننا لن نذهب للأمام خطوة واحدة !!.

لا ذنب للاعبين بأخطاء الإدارات بصرف رواتب وعقود عالية.

هم من صنعوا ذلك لتحقيق نتائج محلية!

عليكم بقوانين جديدة بطموح مختلف لاحتراف حقيقي.

@Sul6an5R

الوصل يحشد جمهوره للأهلي بهاشتاق «أصفر ذهب»

أطلق جمهور الوصل هاشتاق «أصفر_ذهب» قبل منازلة فريقه مع الأهلي اليوم ضمن منافسات الجولة «22» لدوري الخليج العربي، لتحفيز محبي الإمبراطور للحضور ودعم الفريق في المباراة المهمة التي سيترتب عليها الكثير من الأمور في حال نجح الفهود في خطف نقاطها الثلاث.