العين والظفرة..تحسين مراكز

يستضيف العين (43 نقطة) في الساعة 5:50 من مساء اليوم على ملعبه باستاد هزاع بن زايد، نظيره فريق الظفرة (29 نقطة) لحساب الجولة 22 من دوري الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين، وهو يأمل في تحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث لتدعيم موقعه في جدول الترتيب العام لفرق الدوري والمنافسة بقوة على مركز يتيح له المشاركة في دوري أبطال آسيا بالموسم المقبل، وذلك بعد أن خرج الزعيم العيناوي من جميع منافسات الموسم الجاري، وأصبح تركيزه منحصراً بشكل أساسي على المسابقة الآسيوية، حيث يتطلع لتكرار سيناريو الموسم الماضي بالوصول إلى نهائي المسابقة القارية البارزة. في الوقت الذي يحاول الظفرة التقدم في الترتيب أيضا.

تحضير

وكان العين أجرى عدداً من الحصص التدريبية خلال الأيام السابقة، وخاض مباراة ودية أمام فريق الاتحاد الرياضي وكسبها بستة أهداف نظيفة، حيث عمد المدرب الكرواتي زوران ماميتش، إلى تجريب عدد كبير من اللاعبين الشباب الذين غابوا عن المشاركة مع الفريق بالفترة الأخيرة، بهدف تجهيزهم للمشاركة في بقية مباريات الموسم في ظل ظروف الغيابات التي يعاني منها الفريق، الذي يفقد عدداً كبيراً من لاعبيه الأساسيين، حيث سيفقد الفريق في مباراة اليوم كلاً من إسماعيل أحمد والكوري لي ميونغ، والظهير محمد سالم، إلى جانب عامر عبد الرحمن الذي انضم لقائمة المصابين أخيرا وأجرى عملية جراحية لإزالة غضروف الركبة، فيما يتواصل غياب الشقيقين محمد وفوزي فايز إلى نهاية الموسم الحالي.

وأنهى الفريق البنفسجي مناوراته الميدانية بحصة تدريبية أخيرة أجراها مساء أمس على ملعبه بإستاد خليفة بن زايد، حيث حرص المدرب زوران ماميتش على إخضاع اللاعبين إلى تمارين واختبارات متنوعة تضمنت تنفيذ أساليب اللعب والتكتيك، قبل أن يضع لمساته الأخيرة على الخطة والتشكيلة التي ينتظر أن يخوض بها المباراة.

نتيجة إيجابية

من ناحيته يأمل الظفرة العودة بنتيجة إيجابية من ملعب «الزعيم» لمحاولة الاقتراب مرة أخرى من المركز الخامس الذي فقده قبل 3 جولات، إذ يحتل الفريق حالياً المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة وبفارق نقطتين عن النصر السادس و5 نقاط عن الوحدة الخامس.

واستعد الظفرة خلال فترة توقف الدوري الأخيرة بخوض 3 مباريات ودية الأولى أمام النصر وخسرها الفريق بأربعة أهداف مقابل هدفين، والثانية أمام قطر القطري وانتهت بالتعادل 3-3، والأخيرة أمام الوصل وخسرها بأربعة أهداف مقابل هدف.

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فاز العين على الظفرة 7 مرات مقابل فوزين للأخير في جميع مواجهاتهما بدوري الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين البالغة 15 مواجهة، فيما حضر التعادل بينهما في 6 مناسبات، وسجل العين 33 هدفا في شباك الظفرة، مقابل 16 هدفا سجلها الأخير في شباك الفريق البنفسجي، ويأمل الزعيم في متابعة تفوقه على الظفرة وتحقيق الفوز الثامن اليوم.

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تعرض الظفرة لخسارتين فقط منذ بداية الدور الثاني من دوري الخليج العربي وكانت أمام بني ياس والأهلي. وحقق الظفرة نتائج جيدة في الدور الثاني في 8 مباريات جمع خلالها 10 نقاط من التعادل في أربع مباريات أمام النصر والوصل والوحدة والشارقة وفوزين على اتحاد كلباء والإمارات والخسارة من بني ياس والأهلي.

زوران: الزعيم لا يعرف الاستسلام رغم الإصابات والحالة النفسية

شدد الكرواتي زوران ماميتش، مدرب " الزعيم" ، على أهمية التركيز والقتال في مواجهة اليوم أمام الظفرة، وقال: نحن مطالبون بالظهور القوي والعمل على تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث، ومن المؤكد أن المواجهة لن تكون سهلة بعد فترة التوقف الأخيرة والتي امتدت نحو ثلاثة أسابيع، كما أن الفريق سيفقد عددا من العناصر بداعي الإصابة والإيقاف، بالإضافة إلى أن لاعبي المنتخب عادوا في حالة مزاجية غير جيدة بعد الخسارتين أمام اليابان وأستراليا على التوالي، ولكن لا ينبغي أن تكون هذه الظروف عقبة تحول تحقيق الفوز.وحول ما إذا كان يهدف إلى الحصول على أحد المركزين الثاني أو الثالث أكد الكرواتي أن هدفهم ينحصر في العمل على تحقيق الفوز في جميع المباريات المتبقية دون التفكير في موقعهم على لائحة الترتيب.

تأكيد

وأكد مدرب العين، أنه لن يستعجل الزج بالمدافع محمد أحمد العائد من الإصابة ، وأعرب عن سعاته بعودته بعد مشاركته في ثلث الساعة الأخير من المباراة الودية التي خاضها الفريق أمام فريق الاتحاد الرياضي الأسبوع الماضي، وقال: سيغيب عن اللقاء عامر عبد الرحمن بداعي الإصابة، إلى جانب إسماعيل أحمد الذي تعرض لإصابة أيضاً خلال وجوده بالمنتخب، إلى جانب الثنائي لي ميونغ ومحمد سالم بسبب الإيقاف .وما إذا كان يعتبر مباراة الظفرة اليوم بمثابة بروفة جيدة لمواجهة الأهلي السعودي، قال: نتعامل مع كل مباراة على حده وجميع مبارياتنا مهمة ولن نفكر في مباراتنا المقبلة بدوري الأبطال قبل نهاية لقاء اليوم.

قويض:ضمان البقاء لا يعني التراخي في بقية المشوار

أكد السوري محمد قويض، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الظفرة، أن الفريق يسعى للحفاظ على المكتسبات التي حققها الموسم الحالي، وعدم إضاعة ما وصل إليه خلال المباريات المتبقية من الموسم، مشيراً إلى أنه شدد على اللاعبين، ضرورة عدم الشعور بالاسترخاء، بعد أن ضمن الفريق بقاءه، ووصل إلى مركز جيد في جدول الترتيب. وقال إن العين نادٍ كبير، ويلعب بمن حضر، ولن يتأثر بالغيابات ، ويتمتع بالجاهزية، بحكم مشاركة عدد كبير من عناصره الدولية مع المنتخب الوطني في التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال، فضلاً عن رغبتهم في المنافسة على المراكز المتقدمة، بعد أن تضاءلت حظوظهم في نيل اللقب، مشيراً إلى أن قوة العين، تتمثل في وسط وهجوم الفريق، وجهازه الفني لا يجري عادة تغييرات في مراكز 6 لاعبين أساسيين، هم عمر عبد الرحمن وإسماعيل أحمد وأحمد برمان والأجانب الشمراوي واسبريلا ولي ميونغ جو، بعكس خط الدفاع الذي يشهد تغييرات.

تأمين

وقال عن استعدادات الظفرة للمواجهة: «المباراة تأتي بعد فترة التوقف الأطول هذا الموسم، وبعد أن أمن الفريق موقفه في الدوري ونافس على مراكز متقدمة، وحاولنا استغلال التوقف بخوض مباريات ودية ، بالإضافة إلى التدريبات ، وبالفعل، لعبنا 3 وديات أمام النصر وقطر القطري والوصل»، مضيفاً: «لاحظت من التجارب الودية معدل الأهداف العالي الذي استقبلته شباكنا، وعملنا على علاجها خلال التدريبات، خاصة أننا دفعنا بأغلب اللاعبين، بما فيهم العائدون من الإصابة، والذين لم يشاركوا بصفة أساسية، للوقوف على مستوى جميع اللاعبين.

زايد الحمادي: عبد الله سلطان دعمني كثيراً

قال حارس الظفرة الشاب زايد الحمادي إن الفريق يسعى إلى مواصلة نتائج الفريق الإيجابية حتى نهاية الموسم أملاً في أن يكون الموسم المقبل أفضل، مشيراً إلى أن موقف الفريق الحالي يدعم اللاعبين لدخول المباراة بهدوء وبعيداً عن الحسابات. وأضاف: إن الفريق لعب خلال فترة التوقف ثلاث مباريات ودية قوية وقف فيها الجهاز الفني للفريق على مستوى اللاعبين ومدى جاهزيتهم.

وتقدم حارس مرمى الظفرة بالشكر للجهاز الفني للفريق ومجلس إدارة النادي للثقة التي منحوها له خلال الفترة السابقة مشيداً في الوقت نفسه بوقفة حارس الفريق عبد الله سلطان معه ودعمه له مؤكداً أنهما معاً يعملان على تمثيل النادي بغض النظر عمن يشارك في المباريات. الظفرة - البيان الرياضي

يوسف أحمد: مباراة صعبة

أكد يوسف أحمد مهاجم العين، جاهزيته وزملاءه لمواجهة اليوم أمام الظفرة، وقال إنها لن تكون سهلة في ظل الظروف التي يعاني منها الفريق بسبب الإصابات والإيقاف، ولكنهم عازمون على الظهور القوي وتحقيق الفوز بعد أن وضع المدرب الكرواتي، زوران ماميتش، كافة الترتيبات الفنية الخاصة بالمباراة، وقال: نحن مطالبون بإظهار أفضل ما لدينا حتى نتمكن من تحقيق النتيجة القوية التي نتطلع من خلالها إلى تعزيز موقعنا على لائحة جدول الترتيب في مسابقة الدوري.

وتعليقا على الثقة التي منحها له المدرب زوران ماميتش بعد ابتعاده طويلاً عن قائمة الفريق، عبر اللاعب الشاب عن بالغ امتنانه وتقديره للمدرب الكرواتي، وقال: منحني الثقة المطلوبة وأعادني مجدداً إلى قائمة الفريق الأول وشخصياً ألمس حرص المدرب دائماً على تعزيز مقدراتنا فنياً وبدنياً . العين - البيان الرياضي