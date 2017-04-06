الأهلي والوصل..البقاء في صراع القمة

يلتقي الأهلي وضيفه الوصل في الثامنة و45 دقيقة مساء اليوم، على ملعب استاد راشد بدبي، ضمن الجولة 22 من دوري الخليج العربي للكرة، والتي يعتبرها الأهلاوية مواجهة مفصلية لا بديل فيها عن الفوز للإبقاء على ضغط «الفرسان» القوي على الجزيرة المتصدر، لجولة إضافية، ولتبقى معها إثارة وقوة المنافسة مستمرة على درع الدوري.

يدخل الأهلي المواجهة وفي رصيده 47 نقطة محتلاً المركز الثاني، وبفارق 3 نقاط فقط عن الوصل الثالث، وبالتالي تعتبر مباراة الليلة بـ6 نقاط، لأن خسارة الوصل، ربما تعني فقدانه لفرصة إنهاء المسابقة في الوصافة، فيما خسارة الأهلي، تعني انتهاء منافساته للجزيرة على لقب الدوري، ومن هنا يتوقع أن تأتي المباراة قمة في المستوى بين الفريقين، وسط حضور جماهير كبير يتوقع حضوره.

يعيش لاعبو الأهلي نشوة الفوز بكأس الخليج العربي منذ أيام قليلة، وهذا انعكس إيجابياً على تدريبات الفريق طوال الأيام الماضية، وسعى من خلالها الجهاز الفني إلى إخراج اللاعبين الدوليين من حالة الإجهاد، وتجهيز البديل القادر على تعويض الغيابات المؤثرة عن صفوف «الفرسان»، وفي مقدمتها البرازيلي ايفرتون ريبيرو، والغاني أسامواه جيان، واللذين يغيبان للحصول على الإنذار الثالث.

اكتمال الصفوف

ويسعى الوصل إلى تحقيق الفوز على ملعب الأهلي وقنص نقاط المباراة الثلاث بغية الحفاظ على مركز متقدم في الدوري وإنهاء الموسم في المراكز الثلاثة الأولى، حيث يحتل الوصل حالياً المركز الثالث برصيد 44 نقطة، ويتطلع إلى اللحاق بدوري أبطال آسيا في نسخته المقبلة.ويدخل الإمبراطور المباراة مكتمل الصفوف باستثناء بعض الغيابات البسيطة في خط الوسط، حيث يغيب خليل خميس الذي شعر بالإعياء قبل المباراة، وكذلك خالد سبيل، بينما يغيب علي سالمين بسبب الإصابة التي سبق وأن تعرض لها بقطع جزئي في الرباط الصليبي للركبة اليمنى، ويحتاج إلى فترة راحة لا تقل عن ستة أسابيع، وفي المقابل يستعيد الوصل جهود مدافعه حسن زهران الذي شارك في اللقاء الودي الأخير للإمبراطور أمام الظفرة في ختام البرنامج الإعدادي للإمبراطور، حيث قدم زهران مردوداً طيباً في المباراة، ويمثل عنصراً مهماً في دعم الخطوط الخلفية للإمبراطور، واطمأن الأرجنتيني رودولفو اروابارينا على جاهزيته عندما دفع به في المباراة.

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يتفوق الوصل على الأهلي في قوة الهجوم، بعدما سجل «الفهود» 46 هدفاً في مبارياتهم بالدوري، بفارق 3 أهداف عن الأهلي، فيما يتفوق الأهلي دفاعياً، بعدما سكنت شباكه 13 هدفاً، مقابل 22 هدفاً في شباك الوصل.

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يواصل المحترف البرازيلي في صفوف الوصل فابيو دي ليما مطاردة مهاجم الجزيرة علي مبخوت على صدارة هدافي الدوري، حيث يعتلي مبخوت الصدارة برصيد 26 هدفاً، ويحل خلفه ليما برصيد 21 هدفاً حيث يسعى إلى التسجيل في لقاء الأهلي وتقليص الفارق.

كوزمين:تنتظرنا 3 نقاط مهمة

أكد الروماني كوزمين، مدرب الأهلي، أن فريقه تنتظره مباراة صعبة وقوية أمام الوصل، الذي يملك أفضل هجوم ولاعبين مميزين، وقال: فريقي جاهز بطريقة جيدة، ومحضر لياقياً وتكتيكياً بطريقة مميزة، وأكيد الوصل مثل كل الأندية، لديه نقاط ضعف، يجب علينا أن نركز عليها، لكنه أيضاً لديه لاعبون يمتلكون حلولاً فردية، قادرون على الحسم، ونحن لدينا بعض الغيابات، ويجب علينا أن نعوضها بالعمل الجماعي، وفي الإجمالي، هناك 3 نقاط مهمة، ستكون لنا من أجل أن نحافظ على حظوظنا في المنافسة، ولكنها لن تكون سهلة.

تابع كوزمين: «بعد فوزنا بكأس الخليج العربي، هنأت اللاعبين وشكرتهم على ما قدموه، لأن من وجهة نظري، أي مدرب لديه أفكار واستراتيجيات، إذا لم يكن التنفيذ من اللاعبين جيداً، فكل هذه الأمور لا تكون فعالة، ونقول إننا نحن موجودون هنا لنساعدهم ونوجههم لبعض الأمور، ولكن اللاعبين عليهم أن يتفهموا الاستراتيجيات ويقاتلوا.

شكر وتقدير

علق كوزمين على حديث خليفة سليمان رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون النادي الأهلي، وشركة الأهلي للكرة، أن كوزمين أفضل مدرب في المنطقة، قائلاً: «أشكر خليفة سليمان على حديثه، وأنا دائماً أقوم بواجبي على أفضل وجه، ودائماً أتمنى فوز فريقي، وهو نفس تفكيري مع كل الأندية التي مررت بها.وعلق على إمكانية قيادته لتدريبات المنتخب الإماراتي، قائلاً: سمعت السؤال كثيراً، ومن وجهة نظري، المنتخب قبل أن يكون محتاجاً لمدرب، فهو محتاج لاستراتيجية واضحة طويلة وقصيرة المدى.

أروابارينا:لا يعنينا فوز الأهلي بالكأس

أكد الأرجنتيني رودولفو اروابارينا مدرب فريق الوصل، أن الإمبراطور على موعد مع مباراة في غاية الأهمية، موضحاً أن الأصفر سيواجه الأهلي الذي يمتلك لاعبين دوليين وميزانية ضخمة، وعلينا أن نكون في قمة تركيزنا، مبيناً أن المباراة تأتي بعد فترة توقف دامت لمدة شهر كامل، قمنا خلالها بعمل جيد واستعدنا بعض اللاعبين المصابين.وفي رده عن سؤال حول فوز الأهلي بلقب كأس الخليج العربي، وانعكاس ذلك على لقاء الفريقين، قال:فوز الأهلي بالكأس لن يحدث فارقاً في المباراة، ولن يؤثر علينا، وفي النهاية فإنها مباراة مهمة للفريقين، ونحتاج للاهتمام بكافة التفاصيل وأن نقاتل ونقوم بكل شيء بالطريقة الصحيحة وأن نتميز دفاعاً وهجوماً.

هدفنا القمة

وقال: لن تحسم المباراة التأهل لآسيا وهدفنا البقاء في القمة، وهذا الأمر نفعله حالياً، والوضع بينا وبين العين متقارب جداً، ومن سيحتل المركز الثالث سيتأهل للآسيوية، لذا فعلينا متابعة العمل والتطور والتركيز على النقاط التي تزعج الخصوم وأن نقدم أفضل ما لدينا في المباراة.

التوقف إيجابي

وعن انعكاس فترة التوقف على الفريق، قال: من الناحية البدنية كان التوقف أمر إيجابياً للغاية حيث استعدنا جهود بعض اللاعبين المصابين، كما أن اللاعبين كانوا بحاجة للراحة، وخصوصاً وأننا في نهاية الموسم، وركزنا خلال التدريبات على الكيف وليس الكم لمنح اللاعبين بعض الراحة، وكل شيء سيظهر في المباراة، وأعتقد أننا قمنا بعمل رائع ونتائج توقف الدوري ستتضح في لقاء اليوم.

كايو: لاعبو الإمبراطور تواقون للفوز على الفرسان

أكد المحترف البرازيلي في صفوف الوصل كايو كانيدو أن فريقه يتطلع إلى تحقيق الفوز على الأهلي، مبينا أن جميع اللاعبين تواقون إلى ذلك، موضحاً أن لقاء الأهلي في الذهاب مختلف عن لقاء الفريقين في الإياب، حيث تعادل الفريقان سلبياً، ولدينا طموح كبير في التحليق بالحلم الآسيوي واللحاق بدوري أبطال آسيا. وقال: "أمامنا مباراة كبيرة أمام الأهلي مختلفة عن الذهاب، والفوز بها سيمثل فرصة حقيقية لنا للتأهل للآسيوية، ولدي ثقة كبيرة في زملائي والجميع يود أن يلعب، وعلينا احترام الأهلي كثيرا، لتحقيق حلم الوصول لآسيا بعد عشر سنوات".

وأضاف: "الأهلي فريق كبير ولديه ميزانية ضخمة، وليس معنى فوز الفرسان بلقب كأس الخليج العربي أنهم سيفوزن علينا لأن منافسات الدوري تختلف عن الكأس، والوصل كذلك فريق قوي ونريد الاستمرار في هذا الأداء وتقديم مردود طيب في الجولات المتبقية".

خميس إسماعيل: عيوننا على نقاط مواجهة الوصل

قال خميس إسماعيل نجم وسط الأهلي، إن المباراة ستكون صعبة، لأن الوصل لديه هجوم قوي، ولكن على لاعبي الأهلي القتال لحصد النقاط، وهو ما لا يمكن أن يحدث إلا باحترام المنافس.

أضاف خميس: «نعمل على المحافظة على حظوظنا في المنافسة بحصد النقاط الثلاث، سعياً للبقاء قريبين من القمة، ونتمنى أن تخدمنا النتائج ونحافظ على لقب الدوري».

تحدث خميس إسماعيل عن زميله ماجد حسن الغائب عن الأهلي للإصابة، قائلاً: «نحن نتعامل كعائلة واحدة في الفريق، وماجد غيابه مؤثر على الفريق داخل الملعب وخارجه، ونحن نعمل على أن نعوض غيابه، وأن نحقق الانتصارات دائما، ونتمنى عودته السريعة للملاعب».