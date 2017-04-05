بالفيديو.. نجاة إسماعيل الحمادي من حادث مروع

تعرض لاعب منتخب الإمارات والأهلي إسماعيل الحمادي لحادث مروع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، أدى إلى احترق سيارته.
وتم تداول فيديو على تويتر لسيارة الحمادي وهي تحترق، وصورة له أثناء علاجه في المستشفى بعد الحادث.
تعرض لاعب منتخب الإمارات والأهلي إسماعيل الحمادي لحادث مروع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، أدى إلى احترق سيارته.
وتم تداول فيديو على تويتر لسيارة الحمادي وهي تحترق، وصورة له أثناء علاجه في المستشفى بعد الحادث.
تظهر شخصية نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة ليونيل ميسي، في فيلم إماراتي بعنوان "شغالتنا أرجنتينية".
تعرض لاعب منتخب الإمارات والأهلي إسماعيل الحمادي لحادث مروع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، أدى إلى احترق سيارته.
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