بالفيديو.. نجاة إسماعيل الحمادي من حادث مروع

تعرض لاعب منتخب الإمارات والأهلي إسماعيل الحمادي لحادث مروع في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، أدى إلى احترق سيارته.

وتم تداول فيديو على تويتر لسيارة الحمادي وهي تحترق، وصورة له أثناء علاجه في المستشفى بعد الحادث.