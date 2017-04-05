«عموري» و«مهدي» يغادران «The Victorious»

تابع جمهور قناة دبي الرياضية وتلفزيون دبي مساء أول من أمس، خامس حلقات «The Victorious»/ ذا فيكتوريوس أول برنامج تلفزيون الواقع لاكتشاف نجوم كرة القدم العرب، وأول أكاديمية رياضية في العالم العربي، حيث اتّسمت دقائق السهرة الثانية من التصفيات بأجواء من التشويق والترقّب إلى اللحظات الأخيرة، مع إعلان لجنة التحكيم استبعاد مهدي من السودان وعموري من مصر من المنافسات، لاستحقاق كأس «ذا فيكتوريوس» وفرصة اللعب مع أعرق الأندية الإسبانية بالإضافة إلى جائزة بقيمة 100 ألف دولار أميركي.

موجزٌ اختصر مُجريات الحلقة السابقة قُبيل إطلالة المذيعة واللاعبة السابقة ناتالي مامو، والنجم المعروف شريف فايد مرحّبين بالمشتركين من الفريق الأزرق والأصفر بالأسماء.

دائرة الخطر

واستدعت ناتالي مامو المشتركين في دائرة الخطر، 4 لاعبين أسمتهم لجنة التحكيم (مهدي من السودان وسعد من ليبيا من الفريق الأزرق، وعلكم من السعودية وعموري من مصر من الفريق الأصفر) و2 صوّت لخروجهم رفاقهم (زروق/الجزائر من الفريق الأزرق ويعقوبي من المغرب من الفريق الأصفر)، وجودهم في دائرة الخطر لم يخفت من عزيمتهم بل زاد إصرارهم على بذل أقصى القدرات، لإظهار مهاراتهم وإثبات جدارتهم للبقاء في معركة المنافسة، برز صراعهم على البقاء جلياً عند خوضهم التحدي الثاني ضمن مباراة واحد على واحد، لمدة دقيقة باشر زروق ويعقوبي التحدي الذي يلزمه دقة وسرعة، تسابقت الأرجل للتسديد ونجح زروق في تسجيل الهدف للفريق الأزرق.

شروط صعبة

التحديات مستمرة، والجوّ محتدم المنافسة ضمن التحدي الثالث، الشروط صعبة تتطلّب قوة هائلة وتعاوناً وثيقاً بين اللاعبين، أي تلكّؤ فردي يؤدي إلى فشل الفريق، 3 لاعبين من كل فريق عليهم مداورةً، رفع الأثقال والركض في المسار مع تنطيط الكرة ثم العودة إلى رفع الأثقال للسير أخيراً صعوداً على «التريدميل» لتسلّق وبلوغ القمة، المراحل ليست سهلة تزَحلق معظم اللاعبين وتمكّن الفريق الأصفر من الفوز لتصبح النتيجة 2-1 لصالح الفريق الأزرق.

دقّت لحظة الحسم، خفقات قلوب اللاعبين القابعين تحت أضواء دائرة الخطر تكاد تطغى على صوت موسيقى الخطَر المدوية في أرجاء الاستديو، النتيجة بأيدي ناتالي مامو وشريف فايد، قرار اللجنة أنهى مشوار مهدي من السودان وعموري من مصر وفرصة جديدة لاستكمال رحلة المغامرة الكروية في أكاديمية «ذا فيكتوريوس» استعادها سعد من ليبيا وعلكم من السعودية.