النواخذة وفخر أبوظبي..الهروب واللقب

تعود الحياة لدورينا من جديد، بعد توقف دام أكثر من شهر، لإفساح المجال لمشاركة منتخبنا الوطني في تصفيات الدور الحاسم للمونديال، ويشهد ملعب الفجيرة الأنيق في الساعة 17:45 مساء اليوم، مباراة ذات أهمية خاصة، تجمع دبا الفجيرة الطامح للبقاء مع كبار الأضواء، إلى جانب الجزيرة متصدر المسابقة، والذي يسعى هو الآخر لعدم التفريط في النقاط للاقتراب أكثر من خزائن اللقب الغائب عن دياره لعدة مواسم، وتأتي مباراة اليوم، لحساب الجولة 22 من الدوري الخليج العربي.

إذ يمتلك دبا الفجيرة، صاحب الأرض، 18 نقطة في المركز 11، وكان مدرب النواخذة البرازيلي باولو كاميلي، قد استغل فترة توقف المسابقة، بإقامة عدة تدريبات، بحضور كافة اللاعبين، وخاض مباراة ودية أمام كلباء، انتهت لصالح الأصفر بهدفين مقابل هدف.

لكن كاميلي استفاد كثيراً من هذه المباراة في رسم خطة اللعب، ومعالجة أخطاء اللاعبين، وكان من المفترض أن يخوض الفريق مباراة ودية ثانية أمام النصر، لكنها ألغيت، وانتهى لقاء الفريقين في الذهاب بفوز الجزيرة بهدفين، ولذلك سيلعب دبا من أجل رد اعتباره أولاً، ثم التقدم نحو المنطقة الدافئة، لكن المباراة بالتأكيد لن تكون سهلة على لاعبي الفريقين.

وسيفتقد النواخذة جهود الثنائي حميد الماس لاعب الارتكاز، والمدافع عبد الله ناصر، بسبب بند الإعارة الموقع بين إدارة الناديين، بألا يوجد أي لاعب منتقل معاراً من الجزيرة إلى دبا في المباراة التي تجمعهما معاً.

حسم

ويسعى «فخر أبوظبي» إلى حسم لقب الدوري، حيث يتبقى له 5 مباريات، والفوز بثلاث منها، يمنحه أفضلية التتويج ومعانقة المجد الغائب عنه منذ 6 سنوات، لذلك، خضع الفريق إلى تدريبات مكثفة خلال فترة التوقف، ولم يخض أي مباريات ودية، رغم تلقيه طلبات من فرق عربية وأجنبية كانت تعسكر في أبوظبي واكتفى بمعسكر داخلي.

الجزيرة كامل العدد وفي حالة فنية عالية، ويتطلع بقوة إلى حصد نقاط دبا، ولعل ما يعكر الصفو هو الإحباط الذي أصاب لاعبيه الدوليين علي خصيف، فارس جمعة، محمد فوزي، محمد العطاس، خلفان مبارك، الذين تأثروا بوضعية المنتخب الوطني، وعمل تين كات على قراءة دبا واعتبرها البوابة التي تقود فريقه إلى طريق قصير نحو درع الدوري، كما عمل على رفع الكفاءة البدنية والفنية للاعبيه.

12

منذ بداية مباريات مرحلة الذهاب، حقق فريق دبا الفجيرة نتائج جيدة، بعد أن تمكن من الفوز في ثلاث مباريات أمام بني ياس والإمارات والعين، ومثلها تعادلات أمام النصر والشباب وحتا، إلى جانب الهزيمة في مباراتين فقط أمام اتحاد كلباء والأهلي، لتكون حصيلة الفريق حتى الآن 12 نقطة.

56

يتميز خط هجوم الجزيرة، ويتصدر القائمة بـ 56 هدفاً، مبتعداً عن هجوم الوصل «46» هدفاً صاحب المركز الثاني بـ 10 نقاط، بينما يأتي خط دفاع فخر أبوظبي في المرتبة الثانية من حيث القوة، حيث مُني مرماه بـ 15 هدفاً، في المقابل يتصدر دفاع الأهلي المشهد، حيث اهتزت شباكه 13 مرة فقط خلال الموسم.