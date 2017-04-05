كاميلي:ثقتي كبيرة في اللاعبين

عبر باولو كاميلي مدرب دبا الفجيرة عن ثقته الكبيرة في أداء لاعبي فريقه، على الرغم من صعوبة اللقاء أمام العنكبوت، منوها بأن النواحذة خاضوا العديد من الوديات التي أفادتهم كثيرا في رسم الخطط ومعالجة أخطاء المباريات السابقة.

مشيرا إلى أنه قام بتحليل مباريات لخصمه، ووقف على مستوى الفريق، الذي وصفه بالقوي، لكن النواخذة يطمحون في أداء مباراة جيدة لمتابعة مسيرة النتائج الإيجابية التي حققها في آخر أربع مباريات بدون خسارة، وفي اعتقادي أننا حققنا الأفضل حتى الآن، بعد أن فزنا في 3 مباريات ومثلها تعادلات وخسارتنا في مباراتين فقط منذ بدء الدور الثاني،

هدف

وقال إن هدفي هو الحصول على النقاط، ولدي طريقتي الخاصة فيما يتعلق بتمركز اللاعبين، والذي لن أدخل عليه أي تغييرات مع ضرورة إحكام الخطة الدفاعية وإبطال مفعول الهجوم الجزراوي، مطالبا اللاعبين بضرورة الاستحواذ على الكرة مما يقود لبناء الهجمات، وتسجيل الأهداف، معبرا عن ثقته في لاعبي الفريق الذين أظهروا تجانسا وتناغما تامين خلال فترة التوقف.