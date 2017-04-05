الوصل يجدد عقد أروابارينا خلال ساعات

تعلن إدارة الوصل خلال الساعات القليلة المقبلة، نبأ تجديد عقد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب الفريق الأول لكرة القدم، والذي ينتهي الموسم الجاري بعد أن قطعت المفاوضات بين الطرفين شوطاً بعيداً في انتظار الإعلان الرسمي.

وأكد رودولفو الذي قاد الوصل للمركز الثالث في دوري الخليج العربي في وقت سابق أنباء المفاوضات الجادة مع إدارة الوصل، مؤكداً أن الأولوية للإمبراطور في تجديد التعاقد، مبديا سعادته بالمردود الذي يقدمه الفريق تحت قيادته، داعياً في الوقت ذاته إلى مواصلة الإمبراطور للقتال من أجل إنهاء الفريق للدوري في مركز متقدم بغية اللحاق بدوري أبطال آسيا.