بحث إعادة تشكيل لجنة المنتخبات اليوم

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة اجتماعاً مهماً عصر اليوم برئاسة المهندس مروان بن غليطة، لبحث مستقبل المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة، وإعادة تشكيل لجنة المنتخبات، حيث ينتظر أن ينضم لها عدد من الكفاءات ذات الخبرة في العمل الفني للمنتخبات، التي تتمتع بخبرة جيدة في العمل الإداري المصاحب لها، سواء من مدربين أو لاعبين دوليين سابقين.

كما سيتم قبول الاستقالة التي تقدم بها مدرب المنتخب الوطني مهدي علي، وسيتم مناقشة الأسباب التي أدت لخسارة الأبيض أمام اليابان وأستراليا، ومناقشة المقترحات الخاصة بالمدرب الجديد ومناقشة الأسماء المقترحة لتولي مهمة تدريب الأبيض.