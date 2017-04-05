تين كات:على دوليي الجزيرة التطلع للقب

قال تين كات مدرب الجزيرة، إن التسلسل الزمني لمواجهات حسم الدوري قد بدأت وستكون الأولى أمام دبا، على أرضه وملعبه وبين جماهيره، لافتاً إلى أن فريقه يرفع شعار الفوز في الجولات الخمس المتبقية من عمر الدوري بصرف النظر عن أفضلية تصدر فخر أبوظبي لقائمة الترتيب بـ 53 نقطة وبفارق 6 نقاط عن الأهلي الوصيف.

وقال تين كات: أتوقع مباراة صعبة أمام دبا الذي طالما كان ندا قويا للجزيرة، وما يقدمه هذا الفريق في الموسم الحالي من مستويات جيدة لا ينعكس بشكل منصف على وضعهم في جدول الترتيب، لأنهم يلعبون بشكل جيد أمام جميع المنافسين بلا استثناء، ويجب علينا أن نكون في أفضل حالاتنا البدنية والذهنية وأن نتعامل مع مجريات المباراة بذكاء وحذر.

وأضاف: لم نستفد من فترة التوقف بشكل جيد، حيث إن اللاعبين الدوليين في الفريق خاضوا مباريات صعبة مع المنتخب، وسننتظر حتى الساعات الأخيرة لنتعرف على الوضع البدني وإمكانية مشاركتهم.

وأوضح أنه تحدث معهم لمساعدتهم على تجاوز الإحباطات الاخيرة، إثر الخسارتين المتتاليتين في تصفيات المونديال، مشيراً إلى أنه نصحهم أن يحولوا أنظارهم إلى الاستحقاقات المحلية ومباريات الدوري المتبقية والتي إذا فزنا بأغلبها فإنها تجعل الجزيرة بطلاً متوجاً.