النمر: تداول الشائعات «القانونية» تضليل للرأي العام

أكد إبراهيم النمر الأمين العام بالوكالة لاتحاد الكرة، أن تداول الأخبار والشائعات الخاصة بقضايا اللجان القضائية بمواقع التواصل الاجتماعي قبل الانتهاء من جميع مرافعاتها، هو تضليل للرأي العام الرياضي، مشيراً إلى أن القنوات الإعلامية الرسمية الخاصة بالاتحاد، هي المصدر الرسمي الوحيد لأخبار وقرارات اتحاد الكرة.

جاء ذلك رداً على فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لمحامي نادي العين في قضية اللاعب فاندرلي، عبد الله الهرمودي، والذي يبشر فيه العيناوية، بكسب الزعيم للقضية المعروضة على هيئة التحكيم في اتحاد الكرة، والمقرر أن تعقد جلستها الثانية يوم 6 فبراير المقبل، للمرافعة الأخيرة بعد تقديم طرفي النزاع، المذكرات القانونية المتعلقة بالقضية، قبل تحديد جلسة للنطق بالحكم في تلك القضية التي تشغل الرأي العام الرياضي.

كلام فيديو

وقال المحامي عبد الله الهرمودي في الفيديو المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي استغرق تسجيله 16 ثانية، مخاطباً جماهير العين بعد فوزهم على الأهلي: «مبروك ياشباب على الفوز، وفالكم الناموس في الكأس، وبيردوا يلعبون والكأس لهم»، ما اعتبره المراقبون مساساً بعمل اللجان القضائية في اتحاد الكرة، التي تنظر في عدة شكاوى متعلقة بقضية اللاعب فاندرلي.

تأثير سلبي

وعن كيفية تسجيل فيديو يمكن أن يكون له تأثيره على سير عملية التقاضي وانعكاسات هذا التسجيل على القضية بشكل عام، خاصة مع زف البشرى للجماهير العيناوية، يقول المحامي عبد الله الهرمودي لـ«البيان الرياضي»: لم تكن هناك ترتيبات لتسجيل فيديو يتعلق بالقضية، وإنما كان مطلباً من أحد الأصدقاء في مجلسنا.

ولم أتوقع أن يتم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، لكني فوجئت بذلك من خلال الاتصالات العديدة التي تلقيتها من أصدقائي ومعارفي، وحاولت شرح الصورة الصحيحة للمتصلين، بأن هذا الفيديو هو عبارة عن توقع ومنطق بحكم خبرتي.

وليس عن معرفة ببواطن الأمور وسير العدالة، وبنيت استنتاجي على حكم لجنة الاستئناف التي أنصفتنا في الشق المتعلق باللاعب بالإيقاف 10 مباريات مع تغريمه 200 ألف درهم، وإن كنا ننتظر من اللجنة أن يكون القرار بأثر رجعي من تاريخ تسجيل اللاعب.

وقال محامي نادي العين إن اللجان القضائية لا تتأثر بما يدور في وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، كونها لجاناً مستقلة وتضم قامات قانونية لهم خبرات كبيرة، وعملهم يتم وفق اللوائح والقوانين، وليس بما يدور في مختلف وسائل الإعلام، وعن تعرضه للإحراج بنشر هذا الفيديو على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، يقول الهرمودي: «لا يوجد إحراج لأنه كما أشرت فاللجان القضائية لا تتأثر بمثل هذا الأمور».