حكام يتخلون عن الشجاعة في القرارات المهمة

أشار الخبير التحكيمي سالم سعيد أن عدداً من الحكام تخلوا عن الشجاعة التي برزت في الجولة الخامسة عشرة، في التعامل مع عدد من حالات اللعب التي كانت تستحق التعامل معها بشكل شجاع، على خلفية القرارات التي اتخذها يعقوب الحمادي من قبل، ولابد أن تتسم قرارات الحكام بالشجاعة، خاصة في الحالات التي يتم فيها استخدام العنف والتهور، مما يؤثر على سلامة اللاعبين خلال المباريات.

وقال سالم سعيد إن الجولة السادسة عشرة شهدت عودة الهدوء للملاعب بعد صخب الجولة الماضية، حيث اختفت ردود الأفعال، وظهر الجميع في حالة التزام تام، بعد القرارات القوية للجنة الانضباط في فرض غرامات كبيرة على بعض المسؤولين والمدربين، مما كان له الأثر في استعادة الملاعب لهدوئها.

وكان لهذا الهدوء الأثر الفعال في زيادة تركيز الحكام وظهورهم بمستوى جيد خلال الجولة، على الرغم من أنها شهدت العديد من حالات العنف والتهور والتحايل من اجل نيل قرارات غير مستحقة والتي كنت أتمنى أن تكون يد الحكام في التعامل مع تلك الحالات اقوى للحد من تلك التصرفات الغير رياضية

وعن تحليله لأداء الحكام خلال الجولة المنتهية يقول الخبير التحكيمي سالم سعيد:

الوحدة مع الظفرة

طالب الظفرة بركلة جزاء نتيجة سقوط عبد الله عبد الهادي داخل المنطقة إثر احتكاكه مع الحارس ولكن اللاعب حاول التحايل وقرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء صحيح تماما، كما شهدت المباراة لمس عادل هرماش للكرة داخل المنطقة ولكنه لمس غير متعمد وقرار استمرار اللعب صحيح.

الإمارات مع دبا الفجيرة

شهدت المباراة حالتين أثارتا الجدل، الأولى كانت لمسة يد على اللاعب عبدالله موسى داخل المنطقة ولكنه لمس غير متعمد ولا توجد مخالفة، والثانية كانت لمسة يد على لاعب الإمارات من خارج المنطقة وتعامل معها الحكم بشكل جيد.

بني ياس مع الشباب

تعمد لاعب الشباب محمد مرزوق لمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء وركلة غير محتسبة لبني ياس.

النصر مع الوصل

جاء هدف النصر الوحيد في المباراة من تسلل على اللاعب احمد خميس، فيما يعتبر هدف الوصل سليماً بعد الخطأ الذي ارتكبه اللاعب فواز عوانه مع مهاجم الوصل، فيما جاء سقوط كايو داخل منطقة الجزاء سقوطاً مفتعلاً للحصول على ركلة غير مستحقه، كما يعتبر لمس اليد للكرة لمدافع نصراوي لمساً غير متعمد لا يرتقي لقرار ركلة جزاء.

الشارقة مع الجزيرة

في كرة مشتركة بين لاعب الشارقة حمد إبراهيم واليتون لاعب الجزيرة نال خلاله لاعب الشارقة انذاراً ولكن الالتحام كان فيه نوع من التهور والعنف وكان لاعب الشارقة يستحق حالة الطرد المباشر بدلا من الإنذار.

الأهلي مع العين

شهدت المباراة بعض الحالات التحكيمية التقديرية، منها استخدام لاعب الأهلي وليد عباس الخشونة مع مهاجم العين اسبريلا، واستخدام لاعب الأهلي القدم في منطقة حساسة من جسم مهاجم العين يستحق بسببها مدافع الاهلي الطرد المباشر بدلا من الإنذار.

فيما طالب الأهلي بركلة جزاء نتيجة سقوط إسماعيل الحمادي داخل منطقة الجزاء ولكنه سقوط مفتعل لايرتقي لاحتساب الركلة، فيما لمست الكرة يد لاعب العين احمد برمان ولكنه لمس غير متعمد.

ملاحظة

أثير خلال منافسات الجولة خاصة في مباراة كلباء مع حتا موضوع الوقت المحتسب بدل الضائع وكيفية تقديره، و يعتبر الوقت من سلطة الحكم وتقديره وظروف المباراة، وهم من يقدرون الوقت، ولكن عليهم أن يتحلوا بالدقة في احتساب هذا الوقت.

الأفضل

يستحق الحكمان الدوليان سلطان عبد الرزاق وحمد علي يوسف أن ينالا لقب الأفضل خلال الجولة بعد أن نجح الأول في إدارة لقاء الشارقة مع الجزيرة بتفوق، وحسن إدارة الثاني لقمة الأهلي والعين والتي شهدت أداء تحكيم عال المستوى.