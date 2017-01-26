بيتريسكـو: عقوبة فاندرلي مهزلة

وصف الروماني دان بيتريسكو مدرب النصر، عقوبة لجنة الاستئناف ضد لاعبه البرازيلي فاندرلي، بالمهزلة التي لم يشاهدها طيلة مسيرته الرياضية منذ 40 عاماً قضاها في ملاعب عالمية في عدة دول، وبدا التأثر والحزن واضحاً على وجه بيتريسكو، الذي تحدث بصعوبة خلال المؤتمر الصحافي، قائلاً «أنا حزين جداً، ومن الصعب أن أتحدث عن مباراة الوصل، لا أجد ما أقوله، لقدت دربت فرق كبيرة، وعملت في إنجلترا وبولونيا وروسيا والصين ورومانيا وقطر، ولعبت في دوري أبطال آسيا وكأس العالم، ولم أشاهد هذه المهزلة التي ارتكبت في حق النصر وفاندرلي، في الحقيقة أنه أمر مقرف للغاية، وتحامل واضح على فريقي، لا أجد له تفسيراً.

وأضاف: ربما صادفتني أشياء كثيرة في كرة القدم، ولكن صدور عقوبة بهذا الشكل ضد فاندرلي، بلا شك هي أسوأ ما شاهدت في حياتي، إنهم يريدون هدم ما نبنيه. وأعلن بيتريسكو، التحدي، وتحدث بكل جرأة حول عقوبة فاندرلي، التي وصفها بغير المعقولة، وقال «سأتحدث بكل جرأة حول ما يحصل ضد فريقي ولاعبيّ ولن أخاف أحداً، ما يحدث غير منطقي، ولا يوجد أي تفسير له، تمنيت وجود القنوات التلفزيونية في هذا المؤتمر، حتى تنقل الصورة التي أريد إيصالها إلى من يهمه الأمر، لا أصدق أن أحد أفضل لاعبي فريقي موقوف دون مبرر، لماذا سمحوا له باللعب ضد دبي والعين والظفرة والأهلي، ثم قاموا بمعاقبته الآن، هل من أحد يجيبني عن هذا السؤال، أنا دان بيتريسكو مدرب النصر؟، لماذا يعاملون فريقي بهذه القسوة، إنه أمر مقرف بالتأكيد.

وجدد بيتريسكو عدم استيعابه لما يحدث، وتساءل مرة أخرى: لماذا منح الاتحاد بطاقة اللاعب، ثم قام بمعاقبته، وتساءل عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء ذلك، مطالباً بتوضيح ما يحدث بالأوراق والمستندات، وقال: أنا موجود هنا للعمل، أريد أحداً يجيبني عما يحدث، وما الإجراءات القانونية التي اتخذت ضد فاندرلي.

مؤامرة

كما وصف المدرب الروماني ما يحصل ضد النصر، بالمؤامرة، بدليل أنه تم إيقاف فاندرلي بعد غلق الميركاتو، والحال أنه تم قيده في وقت مبكر، وكان على الاتحاد رفض قيده من البداية، حتى يستطيع النصر إيجاد الحلول البديلة، وتساءل: كيف يمكنه تجهيز الفريق للديربي، وهو يفتقد أفضل لاعبيه، ولديه إصابات عديدة، وقال: هناك أشياء غريبة غير مقبولة تحصل لنا، إنهم يريدون هدم ما نبنيه، والرجاء الكف عن ذلك، فاندرلي يجب أن يلعب، هو لاعبنا، ولماذا لا يلعب طالما أن قيده صحيح.

واعتذر بيتريسكو عن الحديث حول مباراة الوصل، مقدماً اعتذاره للصحافيين، مشيراً إلى أنه لا يجد ما يقوله، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها فريقه، بسبب عقوبة فاندرلي.

ختام التحضيرات

من جهة أخرى، يختتم النصر تحضيراته لمواجهة الوصل مساء اليوم، بحصة مران مسائية، بعدما اختار بيتريسكو برمجة كل الحصص التدريبية الماضية صباحاً، حيث استأنف العميد تحضيراته الأحد الماضي، بعد راحة 48 ساعة، عقب مباراة الأهلي، فيما أجرى بقية الحصص التدريبية الثلاث الأخيرة صباحاً.

ويستعيد العميد حارس مرماه أحمد شمبيه، بعد غياب استمر أكثر من شهر، فيما يفتقد جهود لاعبه مسعود سليمان بسبب الإنذار الثالث، إلى جانب اللاعبين المصابين علي حسين وخالد جلال وأحمد الياسي ومبارك سعيد.

جراحة ناجحة

أجرى لاعب النصر خالد جلال، أول من أمس، جراحة ناجحة في ألمانيا على مستوى الرباط الصليبي، على يد أحد كبار الأطباء المتخصصين في هذا النوع من الإصابات بمستشفى فولفسبورغ.

وستستمر رحلة علاج خالد جلال ما يقارب 4 أشهر في ألمانيا