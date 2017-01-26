الوحدة والظفرة..غيابات مؤثرة

سيحاول فريق الوحدة، التغلب على الغيابات المؤثرة في صفوفه، التي تصل إلى 6 لاعبين أساسيين، عندما يستضيف منافسه الظفرة في الساعة الثامنة من مساء اليوم على استاد آل نهيان، ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من دوري الخليج العربي.

ويفتقد الوحدة لجهود 5 لاعبين دفعة واحدة للإيقاف، وهم الحارس راشد علي وجوجاك وتيغالي للطرد في مباراة الجزيرة الماضية، وسلطان الغافري وأحمد راشد للحصول على الإنذار الثالث، بالإضافة إلى التشيلي خورخي فالديفيا الذي عانى من إصابة من مدة طويــلة، ولم تكتمل جاهزيته الفنية والبدنية، إذ ما زالت تحوم الشكوك حول مشاركته في اللقاء، وإن كان من الوارد وضعــه في قائمة الـ 18.

ظروف

وسيسعى الوحدة، الذي يحتل المركز الخامس برصيد 24 نقطة، لتعويض الخسارة التي تعرض لها في الجولة الأخيرة أمام الجزيرة بخماسية، ووسط ظروف صعبة، من أجل الوصول إلى النقطة 27، في محاولة لتضييق الفارق بعض الشيء مع الفرق التي تسبقه في الترتيب، بعد أن ابتعد كثيراً عن المنافسة، في ظل اتساع الفارق مع المتصدر إلى 14 نقطة.

ويعول الجهاز الفني بقيادة أغيري، على جاهزية العناصر البديلة لتعويض الغيابات، إذ من المتوقع أن يدفع بمحمد سيف بديلاً لأحمد راشد في مركز الظهير الأيسر، والاعتماد على ناصر عبد الهادي في الوسط بدلاً من سلطان الغافري، بينما في الخط الأمامي، توجد عدة خيارات، أبرزها خليل إبراهيم وسهيل المنصوري وطارق الخديم، بجانب إسماعيل مطر لقيادة الهجوم.

نتائج

في المقابل، يأمل الظفرة في مواصلة نتائجه الإيجابية وعروضه الطيبة على صعيد الدوري، والتي ساهمت في وصوله إلى المركز السابع برصيد 21 نقطة، خاصة بعد التعادلين المهمين في آخــر مباراتيــن أمام النصر والوصل.

وفي حالة فوزه، سيتساوى مع الوحدة في نفس الرصيد، وهي فرصة أمامه للارتقاء في جدول الترتيب.

ويغيب عن صفوف الظفرة حمد الحمادي للإيقاف، فيما سيواصل مدرب فرسان الغربية، محمد قويض، الاعتماد على نفس العناصر التي خاضت آخر مباراتين، نظراً لظروف الإصابات التي يعاني منها الفريق، والمتمثلة في عبد الرحيم جمعة وعبد الله النقبي وعبد الله سلطان وأحمد علي وإبراهيم مفتاح ومحمد المعيني.

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للمرة الأولى التي سيغيب فيها نحو نصف تشكيلة فريق الوحدة في إحدى مباريات الموسم الحالي على الإطلاق، وهو أكبر عدد من الغيابات في صفوف الوحدة في مباراة واحدة بسبب الإيقاف المتمثل في 5 لاعبين دفعة واحدة.

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لم يخسر الظفرة منذ الجولة التاسعة أمام العين باستثناء مباراة الجزيرة في الجولة الثالثة عشرة، واستطاع الفوز على دبا والشباب وحتا على التوالي ثم الخسارة من الجزيرة والتعادل مع النصر والوصل، كما يشترك الوحدة والظفرة في عدد الانتصارات التي حققها كل فريق في مسابقة الدوري هذا الموسم بـ6 انتصارات.

أغيري:نملك الحلول

أكد المكسيكي خافيير أغيري، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة، أن الجهاز الفني يملك الحلول لتعويض الغيابات المؤثرة التي يعاني منها الفريق في مواجهة الظفرة، بغياب 6 لاعبين أساسيين بسبب الإيقاف والإصابة، وهم الحارس راشد علي وأحمد راشد وسلطان الغافري وجوجاك وتيغالي وفالديفيا، مشيراً إلى أنه يؤمن بقدرات جميع اللاعبين في قائمة الفريق، وقدرتهم على تعويض تلك الغيابات.

وقال: لدينا العديد من العناصر الجاهزة، والتي تنتظر فرصة المشاركة، مثل محمد العكبري، الذي سجل 6 أهداف في الدوري، وهو جاهز للوجد وتعويض غياب تيغالي، بالإضافة إلى ناصر عبد الهادي ومحمــــد سيف وخليل إبراهيم وسهيل المنصوري لتعويض بقية الغيابات، وأنا على ثقة بأن جميع اللاعبين في أتم الجاهزية لتقديم أداء جيد، يسهم في تحقيق الفوز للفريق.

جدية

وأضاف: المباراة في غاية الأهمية بالنسبة لنا، خاصة أنها على ملعبنا وبين جماهيرنا، مبدياً سعادته بالدعم والمؤازرة من جانب جماهير الوحدة، والدور الكبير الذي تقوم به لمساندة الفريق، وقال: ما حدث من الجماهير في مباراة الجزيرة، لم أشاهده حتى في الدوريات الأوروبية، فقد قامت بشيء كبير يستحق التحية والتقدير، ودورها كان مهماً للغاية لتحفيز اللاعبين والجهاز الفني، رغم الخسارة.

قويض:منافسنا لن يتأثر

أوضح السوري محمد قويض، المدير الفني لفريق الكرة بنادي الظفرة، أن منافسه الوحدة لن يتأثر بالغيابات باستثناء المهاجم الأرجنتيني تيغالي، وأن الفريق لديه العناصر القادرة على تعويض أي غياب، في ظل رغبتها في إثبات وجودها، مؤكداً صعوبة المواجهة، كون الوحدة يتطلع لتعويض خسارته القاسية أمام الجزيرة في الجولة الماضية، بالإضافة إلى الدعم الجماهيري الذي يحظى به من جماهيره.

وأضاف: «لا أعتقد أن الوحدة سيتأثر بغياب عدد كبير من لاعبيه الأساسيين بسبب الإيقاف، باستثناء تيغالي الذي يعتبر غيابه مؤثراً بالنسبة لهم، وبالتأكيد، سيحاول الفريق والعناصر البديلة الظهور بأفضل صورة لإثبات الذات وتعويض خسارة المباراة الماضية، وهو ما يفرض علينا احترام المنافس بنسبة 200 %، وبصورة أكثر من المعتادة تحسباً لردة فعل الوحدة».

قراءة

وأثنى قويض على مدرب الوحدة المكسيكي خافيير أغيري، مؤكداً أنه من المدربين الذين يضع لهم ألف حساب، ووصفه بالمدرب التكتيكي الذي يجيد قراءة الملعب، وهو ما لمسه من خلال المواجهات التي جمعت بين الفريقين على مدار موسمين.

وأوضح: «نسعى للخروج بنقطة التعادل من المباراة على أقل تقدير، لأنها ستكون نتيجة جيدة بالنسبة للظفرة، وسنواصل الاعتماد على نفس أسلوبنا المعتاد بالتأمين الدفاعي المنظم والاعتماد على الهجمات المرتدة السريعة».

علي إبراهيم: نحاول تنفيذ التعليمات

أكد علي إبراهيم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الظفرة، على صعوبة المواجهة التي تجمع بين فريقه والوحدة في الجولة السادسة عشرة من دوري الخليج العربي، وقال: رغم الغيابات التي يعاني منها الوحدة إلا أن المباراة صعبة في ظل امتلاك المنافس للعناصر البديلة القادرة على تعويض الغيابات وأنها ستلعب بصورة أقوى من أجل إثبات وجودها.

وأضاف لاعب الظفرة: نحاول الخروج بأفضل نتيجة ممكنة أمام منافس قوي وتنفيذ تعليمات وخطة المدير الفني لتحقيق نتيجة إيجابية، وأعتقد أن الفريق يسير بخطى ثابتة في الفترة الماضية بعد النتائج الإيجابية التي حققها رغم الصعوبات نتيجة الغيابات الكثيرة في صفوف الفريق.

ناصر عبد الهادي: تلاحم الجماهير يزيدنا إصراراً

أوضح ناصر عبد الهادي لاعب خط وسط فريق الوحدة، أن تماسك الفريق ووحدة اللاعبين والجهاز الفني والإداري والتلاحم مع جماهير الفريق سيزيد العنابي إصراراً وحماساً لتقديم أفضل أداء وتحقيق النتائج الإيجابية من أجل تجاوز ما حدث في المباراة الماضية، مؤكداً أن الفريق لا يزال يملك الحظوظ في المنافسة رغم ابتعاده قليلاً عن فرق المقدمة إلا أن كل الاحتمالات واردة في البطولة.

وأضاف لاعب الوسط الوحداوي: «سنخوض مواجهة صعبة أمام الظفرة خصوصاً وأن المنافس يقدم كرة قدم جيدة وبنتائج إيجابية وهو ما يفرض علينا التعامل بمنتهى الجدية مع المباراة».

وأشار ناصر عبد الهادي، إلى جاهزية جميع عناصر الفريق للمشاركة وتعويض الغيابات المؤثرة في صفوف الوحدة، لافتاً إلى أن اللاعبين على أهبة الاستعداد لإثبات وجودها وتقديم العرض اللائق والمرضي لجماهير العنابي خاصة وأن كل لاعبي الوحدة يدركون أن مصلحة الفريق هي الأساس بغض النظر عمن يشارك من عدمه.