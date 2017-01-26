العبدولي: جمع 25 نقطة يجنب النواخذة الهبوط

لاقى العرض الجيد الذي قدمه الوافدان الجديدان في صفوف دبا الفجيرة، ارتياحاً كبيراً من قبل إدارة النادي وكذلك الجمهور، وذلك عقب الفوز الغالي الذي حققه النواخذة على بني ياس بنتيجة 4-3 ضمن الجولة الخامسة عشرة من دوري الخليج العربي، وأكد حمدان جمعة العبدولي مدير الفريق الأول أن البرازيليين فاندرلي وبرونو بدآ في التأقلم والتجانس سريعاً مع بقية زملائهم اللاعبين، مشيراً إلى أنهم في الجهازين الفني والإداري سعداء بما قدماه أمام السماوي قبل أيام ومساهمتهما في تسجيل ثلاثة أهداف من أهداف الفريق الأربعة، وقال يجب ألا تنسينا الإشادة بالأجانب الأربعة إضافة للأردني البخيت والمغربي فتوحي، الحديث عن اللاعبين المواطنين الذين أبلوا بلاءً حسناً، وفي اعتقادي أن المستوى الذي أظهره اللاعب حمدان قاسم القادم من فريق الشارقة، ينم عن موهبة لهذا النجم الذي يعتبر التعاقد معه مكسباً كبيراً للمدرب البرازيلي كاميلي، كما نرحب أيضاً بباقي اللاعبين الذين انضموا إلينا في الميركاتو الشتوي، وأكد العبدولي أن النواخذة عليهم الحصول على 25 نقطة، وهو المعدل الذي من المفترض أن يجنبهم الهبوط إلى دوري الهواة، وأضاف: لذلك علينا السير قدماً في طريق الانتصارات، حتى نحقق آمال وتطلعات جماهير وإدارة نادي دبا الفجيرة.

مباراة الصقور

وفيما يتعلق بمباراتهم المقبلة أمام الإمارات أشار العبدولي إلى أن القرعة لم تكن رحيمة بفريقه هذا الموسم، خصوصاً أننا واجهنا كلباء في المباراة الأولى، ومن بعده بني ياس ويوم الجمعة المقبلة سنلاقي الإمارات على ملعبه، وكل هذه الفرق تلعب من أجل البحث عن ورقة البقاء في الأضواء، مشيراً إلى أن قرعة الموسم الماضي أوقعتنا في الجولات السبع الأولى مع فرق باحثة عن التتويج باللقب، ومن بعدها التقينا بالفرق التي تشابهنا في المستوى والطموح، واستطعنا أن نظل مع الكبار، وذلك بفضل الروح العالية للاعبين إلى جانب انضباطهم، منوهاً بأن بقاءهم لموسم ثالث في دوري الخليج العربي، يحتاج إلى عمل متواصل وتدريبات مكثفة، إلى جانب استغلال الفرص، لافتاً إلى أن لقاء الإمارات المقبل لن يكون سهلاً على الإطلاق، خصوصاً وأن الفريق المضيف تمكن من تحقيق فوز مهم على العين، فضلاً عن تواجدنا في مركز واحد بتسع نقاط لكل فريق، مشيراً إلى أن دبا سيتوجه إلى رأس الخيمة بهدف العودة بنتيجة إيجابية أقلها التعادل، إن لم يكن الفوز مع كامل احترامنا للفريق المضيف.