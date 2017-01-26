كلباء وحتا..صراع المراكز

يستقبل فريق اتحاد كلباء ضيفه حتا في مباراة مهمة ومرتقبة الساعة 17:10 مساءً وذلك لحساب الجولة الـ16 من دوري الخليج العربي، ويفوح اللقاء برائحة الثأر الذي يسعى إليه أصحاب الأرض بعد تجرع الهزيمة على يد الإعصار خلال مرحلة الذهاب والتي حقق الفريق فيها الأخير الانتصار حينها على النمور بهدفين مقابل هدف، ولذلك يرغب لاعبو كلباء في رد الدين أمام رفيق الصعود إلى دوري المحترفين.

وستشهد المباراة الكثير من الندية والإثارة بين اتحاد كلباء وضيفه الذي قلب كل التوقعات في ظهوره الأول في دوري المحترفين هذا الموسم وقدمت كتيبة المدرب المقدوني جوجيكا مستوى لافت للأنظار أهلهم للتواجد ضمن فرق المنطقة الدافئة، ليكون حتا بمثابة الحصان الأسود حتى الآن في المسابقة.

صفوف مكتملة

ويخوض لاعبو كلباء لقاء اليوم بصفوف مكتملة، وكان الأصفر قد حقق حصد العلامة الكاملة في آخر مباراتين، ومعروف ويملك كلباء 15 نقطة حتى الآن ويأتي في المركز الحادي عشر خلف الفريق الزائر الذي يمتلك 16 نقطة في المرتبة العاشرة، ولذلك يتوقع أن يكون الصراع على أشده اليوم حول النقاط والمراكز مع تجنب كل طرف الهزيمة، أما إذا حدثت نتيجة التعادل فسوف تسعد بالتأكيد الفرق التي تأتي من الخلف مثل الإمارات ودبا اللذين يلتقيان غداً.

سكة الانتصارات

ويسعى الإعصار الحتاوي إلى العودة من جديد إلى سكة الانتصارات عبر بوابة كلباء، خاصة بعد أن عبس الحظ في وجه الفريق السماوي طوال 5 جولات من دوري الخليج العربي.

ويخوض حتا اللقاء في ظروف مثالية مع اكتمال صفوف الفريق مع عودة لاعب الوسط محمد جمال الذي غاب المباراة الماضية بسبب الإيقاف، كما يخلو الفريق من وجود إصابات باستثناء المهاجم البرازيلي صامويل روزا الذي تماثل للشفاء نسبياً من الإصابة وستتحدد مشاركته اليوم.

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سجل هجوم كلباء حتى الآن 17 هدفاً في المسابقة في الوقت الذي سجل فيه لاعبو الإعصار 14 هدفاً فقط، لكن تظل أهداف حتا مهمة، خصوصاً، وأن الفريق يتفوق حتى الآن على كلباء بفارق نقطة، أما على صعيد الأهداف التي ولجت مرمى كلباء فعددها 24 مقابل 27 في شباك حتا. ويتطلع برازيلي كلباء سياو في مواصلة مشوار الأهداف بعد أن سجل هدفين في مرمى دبا وهدفاً في شباك الجوارح لم يحتفل به احتراماً للفريق الذي قدمه للنجومية في دوري المحترفين.

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استطاع الإعصار الحتاوي هز شباك اتحاد كلباء مرتين هذا الموسم في مناسبة واحدة أقيمت لحساب الجولة الثالثة من الدوري، حيث كان الانتصار «فاتحة خير» لحتا الذي قدم عروضا قوية وحقق انتصارات متتالية داخل وخارج أرضه بعد تجاوز كلباء، إلا أن النمور في المقابل يخوض المباراة برغبة قوية في انتزاع المركز العاشر والتقدم خطوة إلى الأمام في سباق البقاء المحموم.

غوران:الوضعية متشابهة

أكد الصربي غوران مدرب كلباء بأن وضعية فريقه وحتا متشابهة، وتوقع أن تأتي المباراة متكافئة وقوية في نفس الوقت، محذراً من خطورة الفريق الضيف الذي يقدم موسماً رائعاً بدوري المحترفين، واصفا مباراة اليوم بالمهمة والتي يسعى عبرها للفوز بالنقاط الثلاث التي يحتاجها كلباء كثيراً للاقتراب أكثر من فرق وسط الترتيب، منوها إلى الجاهزية المطلقة وسط لاعبي فريقه فضلاً عن عدم وجود أي غيابات، وبالتالي سيكون لديه خيارات كثيرة فيما يتعلق بالتشكيلة التي سيدفع بها اليوم، منوهاً إلى أنه تابع أكثر من مباراة للإعصار، فهو فريق يلعب كرة جيدة ويمتلك لاعبوه أداء عالياً، لكنه على ثقة كبيرة في إمكانات لاعبيه.

وعرج غوران لمباراة الجوارح الماضية وقال: نتيجتها ستمنح اللاعبين معنويات كبيرة قبيل اللقاء خصوصا وأنهم قدموا مباراة كبيرة أمام الشباب الذي أجبرناه على قبول الخسارة بالأربعة، وأتمنى أن يتواصل الأداء وينجح لاعبو فريقي في الحصول على العلامة الكاملة، لتحسين مركزنا في الجدول. وعبر غوران عن سعادته لعدم استقبال فريقه لأي هدف خلال مباراة الشباب الماضية.

وذكر بأنه سيلعب بأسلوب مغاير بعض الشيء عن الأسلوب الذي لعبنا به ضد الشباب في المباراة الماضية مع ضرورة التركيز على التوازن في كافة الخطوط، وقال: يحب أن يعطي اللاعبين الشباب الفرصة كاملة لكي يثبتوا جدارتهم ووجودهم في التشكيلة الأساسية للفريق. وأشار إلى أن نادي اتحاد كلباء يملك الكثير من اللاعبين الشباب المميزين على غرار ماجد الذي بات بمثابة خيار مهم في التوليفة الأساسية في المباراة الماضية.

جوكيكا:الرباعية لا تخيفنا

شدد المقدوني جوكيكا هادجيفسكي مدرب فريق حتا على أهمية لقاء اتحاد كلباء في المرحلة الحالية، وأضاف جوكيكا قائلاً في المؤتمر الصحافي إنه بعد قضاء 11 مباراة مع الفريق أمامه مسؤولية كبيرة اليوم ليبرهن على قوة الفريق. وأكد جوكيكا أن رباعية كلباء أمام الشباب في الجولة الماضية لن تخيفهم أو تشكل ضغطاً عليه وعلى لاعبيه، حيث قدم المنافس مباراة جيدة أمام الجوارح الذي لم يكن ضعيفاً هو الآخر.

وكشف جوكيكا عن خوفه الدائم في بداية كل مباراة، مؤكداً ثقته الكبيرة في اللاعبين وفي طريقة تعاملهم مع المباريات، وأضاف: لدينا طريقتنا في اللعب، وسنلعب بطريقة متوازنة ولن نغامر كثيرا، وسنحاول ألا تصل الكرة إلى مهاجمي كلباء، فهم مميزون وسريعون وعلينا أيضاً التفكير في تسجيل الأهداف حتى نحقق الفوز.

وأضاف جوكيكا أن كلباء فريق جيد شاهد تألقهم أمام الشباب حيث اختلف الفريق بعد قدوم المدرب الجديد، لافتاً إلى أن فريقه الإعصار يلعب بطريقة جيدة رغم خسارة بعض المباريات.

وعن مشاركة المهاجم البرازيلي روزا، قال إن اللاعب تعافى بشكل جيد ولا نعرف حتى الآن هل سيكون جاهزاً للمشاركة أم لا.

وأكد جوكيكا أنه سيسعى للفوز في المباريات الخمس المقبلة التي سيقابل فيها أندية بذات مستوى فريقه وقال: نحن في مرحلة حصد نقاط لنحسن وضعنا.

واختتم جوكيكا قائلاً إنه أمضى حتى الآن ثلاثة شهور ونصف مع الفريق وهي ليست كافية لبناء الفريق بالشكل الذي يرغب، مؤكدا أنه يسعى لخلق التوازن في الفريق في الفترة الحالية.

عيسى عبيد: منافسنا عنيد

قال عيسى عبيد مهاجم حتا، إن المنافس صعب المراس لاسيماً وأنه منتشٍ أخيراً بفوز عريض أمام الشباب وأضاف عبيد قائلاً: يجب أن نهتم بفريقنا، ونحترم كلباء والفوز الذي حققه لا يقلل من فريق الشباب الذي لم يكن في يومه، وسنحاول التركيز في المباراة وتقديم أفضل ما لدينا.

وتحدث عيسى عبيد عن ابتعاده لفترة بسبب الإصابة قائلاً: أبعدتني الإصابات لفترة وأعتقد أنها كانت إصابة مزمنة لأني أتعافى، وعندما أعود للتدريبات تعاودني الإصابة، وحدث الأمر بعد مباراة الإمارات وكذلك في لقاء الوحدة في الكأس، ولكن عدت وشاركت أمام الشارقة وقدمت مستوى جيداً، وأنا رهن إشارة المدرب.

وعن الأجواء داخل النادي والعلاقة بين اللاعبين أوضح عيسى أن أبرز ما يميز فريق حتا روح التعاون بين جميع لاعبيه مؤكداً أن الجميع على قلب رجل واحد لتحقيق الانتصارات.

حمدان ناصر: نلعب للثأر

قال مدافع حتا الشاب حمدان ناصر بأنهم سيلعبون اليوم أمام الإعصار لرد الدين والثأر لهزيمة الذهاب والتي فقدنا فيها النقاط الثلاث في حتا، منوهاً إلى أن الفوز اليوم لو حدث سيقدمنا مركزاً مهماً؛ ولذلك نسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وإسعاد قاعدتنا العريضة التي ستكون متواجدة اليوم في المدرجات، والتي لا تحتاج لدعوة فهي حريصة على مؤازرة النمور في مثل هذه المباريات التي يساوي الفوز فيها 6 نقاط بالتمام والكمال. وفيما يتعلق بعدم تواجده مرارا في تشكيلة غوران قال حمدان: ليس المهم أن أكون متواجداً أو غير ذلك، ولكن المهم بأن يؤدي زملاؤه اللاعبون بمستوى متميز في كل مباراة، وأن يضمنوا النقاط الثلاث، مشيراً إلى أنه سيكون رهن إشارة المدرب ولو قدر له اللعب اليوم فسيكون على قدر المسؤولية التي يحملها له الجهاز الفني والإداري.