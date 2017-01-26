حسن علي يبدأ «تصحيح مسار» الشباب

بدأ حسن علي النجم السابق لمنتخب الإمارات الأول والشباب لكرة القدم، المدرب الوطني المساعد حالياً في الجهاز الفني لفريق النادي الأول، مهمة «تصحيح مسار» الفريق الأخضر بقيادة تدريباته مساء أول من أمس على ملعبه الخضراوي بدبي استعداداً لمباراة مستضيفه بني ياس غداً الجمعة في الجولة 16 لدوري الخليج العربي.

وتولى علي مهامه الحالية بناء على القرار الذي اتخذته اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون كرة القدم في الشباب بتعيينه مدرباً وطنياً مساعداً في الجهاز الفني خلفاً لسعد عبيد الذي اعتذر عن عدم إكمال مشوار العمل مع الجوارح لأسباب خاصة.

كل الخضراوية

ويسعى حسن علي مع كل الخضراوية، إلى الإسهام في تنفيذ مهمة «تصحيح مسار» فريق الشباب وإخراجه من حالة التعثر التي يعيشها منذ 8 جولات في الدوري، وهو ما دفع رئيس وأعضاء اللجنة المؤقتة إلى اتخاذ قرار جماعي بإقالة الهولندي فريد روتن المدرب السابق للفريق الأخضر إثر خسارته المؤلمة أمام اتحاد كلباء برباعية نظيفة في الجولة 15 من البطولة.

إصرار وعزيمة

وسادت أجواء الوحدة التدريبية الأولى بقيادة حسن علي أول من أمس، مشاعر الارتياح والإصرار والعزيمة على تجاوز مرحلة التراجع التي عاشها الجوارح بقيادة روتن، أملاً بأن تكون مرحلة المدرب البديل الصربي ميروسلاف ديوكيتش ومساعده الوطني حسن علي، أكثر إشراقاً وأملاً وإيجابية في ظل حالة الالتفاف التي يحظى بها الجوارح من قبل عموم الخضراوية.

صفوف مكتملة

وتبدو صفوف فريق الشباب في مباراة الغد أمام بني ياس، مكتملة إلى حد كبير بعد عودة نجمه المولدوفي لوفانور بعد انتهاء فترة إيقافه نتيجة حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة والتي منعته من المشاركة في مباراة اتحاد كلباء ضمن الجولة الماضية، إلى جانب اكتمال جاهزية المدافع المعروف مانع محمد وإمكانية مشاركته منذ بداية مباراة السماوي.

وصول ميروسلاف

ويصل إلى دبي اليوم، الصربي ميروسلاف ديوكتش المدرب الجديد لفريق الشباب بعد إنهاء بعض المتعلقات الخاصة به في بلده، تمهيدا لتولي مهمة القيادة الفنية رسمياً بعد انتهاء مباراة بني ياس غداً، على أن يحضر لمتابعة فريقه الجديد في مباراة الغد على ملعب الشامخة، لتسجيل ملاحظاته ووضع تصوراته الهادفة إلى البدء عملياً بتنفيذ مهمة «تصحيح مسار» الجوارح على أرض الواقع من لحظة توليه القيادة الفنية.