أبيض الشواطئ يخوض 3 وديات أمام هنغاريا

يخوض منتخبنا الوطني الأول للكرة الشاطئية، ثلاث مباريات ودية أمام منتخب هنغاريا أيام 26 و27 و28 الجاري، ويؤدي أبيض الشواطئ تدريباته اليومية ما بين الملعب الرملي في مقر اتحاد الكرة وشاطئ الممزر، ضمن استعداداته لاستحقاقاته المقبلة لمباريات المجموعة الثالثة في البطولة الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم بمدينة كوالالمبور في ماليزيا، في الفترة من 4 لغاية 11 مارس المقبل، وتضم المجموعة إلى جانب منتخبنا الوطني منتخبات اليابان وقطر والعراق.

وتستمر استعدادات أبيض الشاطئية في معسكره الداخلي، في مقر اتحاد الكرة بالخوانيج في دبي، الذي دشنه في الرابع من شهر ديسمبر الماضي، حيث يلتقى منتخبنا الوطني مع نظيره الهنغاري في أولى الوديات يوم الخميس المقبل في تمام الساعة 4 عصراً على الملعب الرملي في مقر الاتحاد، ثم الوديتين الثانية والثالثة يومي الجمعة والسبت، وتقام هاتان المباراتان في التوقيت والمكان نفسيهما، الساعة التاسعة صباحاً على شاطئ الممزر.

إيجابية

من جهته، أكد خليل أهلي مدير المنتخب الوطني للشواطئ، أن فترة الإعداد التي دخلها الأبيض منذ الرابع من ديسمبر الماضي على ملعب اتحاد الكرة بالخوانيج في دبي، إضافة إلى تدريباته على شاطئ الممزر، كانت إيجابية ومثمرة، وتسير طبقاً للبرنامج المعد للمنتخب، وخلال هذا المعسكر استطاع الجهاز الفني للمنتخب، بقيادة البرازيلي غوستافو هنريك، رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين، والوقوف على جاهزيتهم الفنية، وتطبيق الكثير من الجمل التكتيكية والمهارية، متابعاً، أن المنتخب سيكون في معسكر مستمر حتى انطلاق مبارياته في البطولة الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في مارس المقبل.

وأضاف مدير المنتخب، أن خوض أبيض الشواطئ لثلاث مباريات ودية أمام منتخب هنغاريا، تأتي ضمن التحضيرات لمنتخبنا الوطني في هذا المعسكر وللاطمئنان على أداء المنتخب، ونعلم أنها ستكون تجارب قوية ومفيدة للاعبين في ظل أن منتخب هنغاريا من المنتخبات القوية، إضافة إلى ذلك، الأبيض يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين المهاريين وعلى قدر عال من المسؤولية والتمثيل المشرف لدولتنا الغالية، خلال استحقاقاته المقبلة، وتحقيق نتائج جيدة.

نظام

يتأهل إلى الدور قبل النهائي صاحب المركز الأول في كل مجموعة، وأفضل ثواني في المجموعات الثلاث، وتحصل أول ثلاث منتخبات على بطاقات المشاركة في نهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية 2017، التي ستُقام في جزر البهاماس في أبريل المقبل.