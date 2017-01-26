بن غليطة: من حق النصر مقاضاة اتحاد الكرة

أكد المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، رداً على رغبة النصر في مقاضاة الاتحاد، أن كل ناد يرى أنه متضرر في أية قضية من حقه التقاضي أمام لجان الاتحاد القانونية التي تتمتع باستقلالية تامة، لأن التقاضي حق مكفول للجميع، وعلى أي متضرر أن يقدم دفوعاته للجان المختصة، ومن حق النصر اتخاذ الخطوات التي يراها مناسبة، واللجان تتخذ الإجراءات وفق اللوائح والنظم، وكل قضية لها حيثياتها وبنودها وتفسيراتها، واللجان القضائية متخصصة وتنظر في الشكاوى بعين محايدة تماماً.

قضايا متكررة

وقال رئيس اتحاد الكرة: هذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها مثل هذه المشاكل، وفي كل موسم تخرج قضية تشغل الرأي العام الكروي، الاتحاد ليس جديداً على مثل هذه القضايا، لكنني أؤكد مرة أخرى أن هذه القضايا تحكمها الأنظمة واللوائح وكل من يلجأ للجان القضائية سينال حقه إذا كان له حق.

وحول تناقض لجان اتحاد الكرة في تسجيل اللاعب فاندرلي في كشوفات النصر خلال فترة التسجيل الشتوية، يقول مروان بن غليطة: على هامش اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد في مقر الاتحاد في الخوانيج إن قضية نادي النصر، وتسجيل اللاعب فاندرلي منظورة في اللجان القضائية، وهذه اللجان مستقلة بحد ذاتها، ونحن كاتحاد ننتظر قرارات اللجان مثل الآخرين، وأرى أنه لا يوجد تناقض بين أية لجنة، ولكنها تفسيرات للجان القضائية وفق اللوائح.

تلويح بالكاس

وحول تلويح النصر باللجوء إلى المحكمة الرياضية «الكاس»، شدد مروان بن غليطة على أن الاتحاد ليس طرفاً في القضية، وقد مر على الاتحاد سواء السابق أو الحالي العديد من القضايا التي تنظر بها اللجان القضائية المستقلة، هذه اللجان تجتمع في الاتحاد لكن قراراتها مستقلة، واستقلالية اللجان القضائية قائمة، وهذه القضية منظورة في اللجان حتى تكتمل درجات التقاضي. ومضى رئيس الاتحاد قائلاً: نحن نسير وفق ما تنص عليه اللوائح والأنظمة، سير القضايا يتم وفق التسلل الموجود، فهناك إجراءات يجب أن تتخذ، سواء للنصر وكل الأندية في الدولة تعرف النظام المعتمد من قبل الجمعية العمومية، وفي النظام الأساسي يجب أن ينال النادي المشتكي موافقة الاتحاد قبل اللجوء إلى «كاس»، والاتحاد إما أن يقبل أو يرفض.

تداعيات الأزمة

وعن توقعه بانتهاء تلك الأزمة من عدمه ومدى تداعياتها، يقول رئيس اتحاد الكرة، كل شيء يتم وفق النظام واللوائح، الاتحاد الآسيوي اتخذ القرار، والتسجيل تم بناء على أوراق قدمت، وكل ناد الآن له حق الشكوى، والقضية لم تغلق وهي تسير في ممر اللجان القضائية، وعن إمكانية أن تخرج القضية لجهات قضائية محلية قال: إن لها شقاً رياضياً وتتداول في لجان الاتحاد القضائية.

استقلالية اللجان

حول عدم رضا كل من ناديي العين والنصر عن خطوت الاتحاد في قضية فاندرلي، رد المهندس مروان بن غليطة بابتسامة ذات مغزى: لذلك هما تقدما باعتراض إلى اللجان المختصة، الأمر ليس موضوع رضا، كل ناد يرى أن له حق، وحق التقاضي مكفول للجميع، هما يقدمان دفوعات للجان، واللجان تتخذ الإجراءات، هذه ليست المرة الأولى واللجان القضائية متخصصة ولها استقلالية تامة.

الموافقة على مشروع الكارت الأبيض لرفع الإنذارات

وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة خلال اجتماعه أول من أمس ودام 4 ساعات ونصف، على مشروع الكارت الأبيض المحول من لجنة المحترفين، وقدم عبد الله ناصر الجنيبي رئيس لجنة المحترفين مقترح تطبيق «مشروع الكارت الأبيض» الخاص برفع الإنذارات غير المستحقة عن لاعبي دوري المحترفين، في حــال نال إنذاراً غير مستحق، وهي فكــرة مطبقة فــي عدد من الدوريات الأوروبية.

وقال المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة إن مجلس الإدارة ناقش تقريراً عن الحكام باستفاضة، وسنواصل عملية تطوير الحكام من خلال التدريبات، وتهيئة أكثر من طاقم للمنافسة على الوصول إلى المونديال، ومتابعة الحكام مستمرة، ونسعى لتطويرهم حتى نصل إلى المستوى المأمول.

أما عن استثمار التقنية، فنأمل أن نرى تطبيق الفيديو أو عين الصقر، ومشروع الفيديو موجود، وهناك عمل من الاتحاد السابق قام به علي حمد وخالد الدوخي، كما أن الإمارات كانت من الدول المدرجة في تطبيق نظام الفيديو.

وأضاف عقب الاجتماع: نحن بحاجة إلى دراسة النظام الجديد الخاص بمشروع الكارت الأبيض بشكل متأن وواف، لضمان تطبيقه بجودة عالية، ودون وجود أي سلبيات، حتى يمكن تطبيق النظام في حال إقراره الموسم المقبل، وسيتم تشكيل لجنة تضم عدداً من الخبراء المختصين لتولي تنفيذ المشروع، وقال: أتوقع أن يكون إضافة لكرة الإمارات خلال الفترة المقبلة.

إقرار الميزانية

واعتمد مجلس إدارة اتحاد الكرة ميزانية العام الجديد 2017، وقال رئيس اتحاد الكرة إنها نفس ميزانية المواسم السـابقة، مع بعض التعديلات بســبب وجـود توفير في المصروفات، كما تم إقرار كل البرامج في الاتحاد، هناك زيادة في عائدات الاتحــاد من مبالغ الرعاة الذين وقعوا هذا الموسم، ونأمل أن نكمل الميزانية حسب النظام الجديد، واطلع مجلس الإدارة على تقارير اللجـان.

التواصل مع الأندية

وأشاد مجلس الإدارة ببرنامج الزيارات التي قامت به لجنة المسابقات إلى الأندية خلال الفترة الأخيرة، وكذلك الإشادة بورش العمل التي أقيمت في الفترة السابقة سواء للجنة دوري المحترفين أو لجنة المسابقات والتي رسخت التعاون الكبير بين الاتحاد والأندية، وأثبتت أنها أسلوب فعال في التحاور مع الأندية، وتم إقرار نظام شهري للتواصل بين مدربي المنتخبات السنية والأندية حتى يساهموا في عملية الانتقاء وذلك من خلال لقاء شهري بينهم.

بطاقات المعاقين

وكشف بن غليطة عن أنه ضمن مبادرات الاتحاد للشؤون المجتمعية، سيكون هناك بطاقة لذوي الاحتياجات الخاصة في الدولة، إذا كان أحد منهم من مشجعي الرياضة ويسعى لمتابعة كرة القدم، ستصدر له بطاقة حتى يتسنى له متابعة كل المباريات في كل إمارات الدولة.

المنتخبات والأولى

أما عن عمل المنتخبات الوطنية، فقد أوضح رئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات قائلاً: سيكون هناك اجتماع الأسبوع المقبل وسنناقش واقع ومستقبل منتخبات المراحل السنية ومتابعة برامجهم وقد تم إقرار المعسكرات والمباريات الودية، وسيكون هناك مؤتمر صحافي للإعلان عن الإنجازات في البنية التحتية في الأندية. وعن الشكوى المستمرة لأندية الأولى قال: تشهد عدة أندية تطويراً على مستوى البنية التحتية، وسندعو لمؤتمر صحافي قريباً للإفصاح عن جهود اتحاد الكرة في دعم أندية الأولى، كما سننظم زيارة للإعلام لمتابعة العمل على أرض الواقع، وأشار إلى أن موازنتنا لدعم أندية الأولى تبلغ 10 ملايين و500 ألف درهم لتطوير بنيتها التحتية.

كما اطلع المجلس على آخر مستجدات الهيكلة الإدارية للاتحاد، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع، وتطوير المرحلة الثانية والتي تضمنت، الوصف الوظيفي للوظائف، وتصحيح المستويات الوظيفية، وتطوير سلم الرواتب.

برنامج الأبيض

كشف المهندس مروان بن غليطة النقاب عن عقد مؤتمر صحافي خلال الفترة المقبلة للكشف عن برنامج المنتخب الأول بعد عودة الكابتن مهدي علي مدرب المنتخب ومدير الفريق مترف الشامسي من زيارة أستراليا، لمتابعة كافة تفاصيل إقامة مباراة المنتخب الوطني مع نظيره الأسترالي في تصفيات مونديال روسيا.