بيتريسكو: ما حدث للنصر لم أشاهده منذ 40 عاماً

غادر الروماني دان بيتريسكو مدرب النصر المؤتمر الصحافي التقديمي لمباراة الوصل احتجاجا على عقوبة فاندرلي.

وقال بيتريسكو: قضيت 40 عاما في كرة القدم و دربت في انجلترا ورومانيا وروسيا والصين وقطر ولم أشاهد ما يحصل للنصر.

وأضاف: لا أجد ما اقول عن مباراة الوصل ونحن نتعرض لمظلمة لم أشاهدها في حياتي، وأنا حزين جدا ومن الصعب أن اتحدث.

بيتريسكو: كيف أجهز فريقي لمباراة الوصل ونحن نفتقد أفضل لاعب ولدينا إصابات في الفريق.

وتساءل قائلاً: لا استوعب ما يحدث وكيف يمنحون فاندرلي بطاقة ثم يعاقبونه ولماذا سمحوا له باللعب أمام دبي والعين والظفرة والأهلي ثم أوقفوه.

وأردف: أريد أن أعرف ماهي الإجراءات القانونية التي اتخذت، أين الأوراق وما ذنب اللاعب؟.

وختم بقوله: لماذا يهدمون ما نبنيه؟