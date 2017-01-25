«الانضباط» تفرض 470 ألف درهم عقوبات على الأندية

ضربت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة بيد من حديد على كل العناصر التي أساءت للتحكيم في الجولة الخامسة عشرة لدوري الخليج العربي، وقررت خلال اجتماعها أمس برئاسة المستشار سالم بن بهيان العامري، فرض غرامات بقيمة 470 ألف درهم منها 290 ألفاً على نادي الوحدة وجماهيره ولاعبيه، بواقع 100 ألف درهم على النادي بسبب تغريدات أحمد الرميثي رئيس مجلس إدارة شركة الكرة.

كما قررت اللجنة تغريم جمهور نادي الوحدة 100 ألف درهم بسبب ما قام به من تصرفات في لقاء الجزيرة الأخيرة، والمكسيكي أغيري مدرب العنابي 50 ألف درهم، والمجري جوجاك لاعب النادي 30 ألف درهم وإيقافه مباراتين بخلاف الطرد، مع توجيه إنذار إلى سلطان الغافري وتغريمه 10 آلاف درهم. وفرضت اللجنة أيضاً عقوبة 30 ألف درهم على جماهير الجزيرة، عن المباراة نفسها.

كما قررت تغريم علي البدواوي رئيس مجلس إدارة شركة حتا 50 ألف درهم بسبب تغريدات هاجم فيها حكم مباراة فريقه الأخيرة أمام الشارقة.

كما غرمت اللجنة كوزمين مدرب الأهلي 50 ألف درهم، وعبدالمجيد حسين مشرف الأهلي 50 ألف درهم،

ونظرت اللجنة شكوى نادي الجزيرة ضد لاعبه بشير سعيد بسبب اعتزاله من دون إخطار النادي، والإدلاء بتصريحات إعلامية لمختلف مواقع التواصل الاجتماعي يسيء فيها للوسط الرياضي، وقررت اللجنة استدعاء اللاعب والاستماع إلى أقواله خلال الجلسة المقبلة.

ضرورة الالتزام

وشدد المستشار سالم بن بهيان العامري على ضرورة الالتزام وعدم الإساءة إلى الكوادر التحكيمية وأي من لجان اتحاد الكرة، وقال: نحن نقبل النقد ولا نقبل الإساءة، وفي ما يتعلق بقرار الاستئناف قال نحن نحترم قرارات اللجان الأعلى والتعليق لنا عليها، أما سبب عدم توقيع عقوبة على لاعب النصر فندلي فإنه يعود لعدم تحويل لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين أي توصية بخصوص معاقبة اللاعب.