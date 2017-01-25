الرياضة ضد الجريمة

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لم تعد الرياضة لعباً ولهواً، بل باتت شريكاً أساسياً في مكافحة الجريمة والوقاية ومنها عبر طرق وأساليب علمية، وهذا ما كشفته وتسعى إليه القيادة العامة لشرطة دبي عبر تنظيم مؤتمر الرياضة في مواجهة الجريمة، الذي وصل إلى نسخته السادسة، حيث تابع «البيان الرياضي» فعاليات النسخة السادسة وبحث فيما قُدِّم وكواليس البحوث وآراء المشاركين لتقديم ملف متكامل عن جدوى ومعايير مواجهة الرياضة للجريمة لتعميم التجربة.

خاصة البحوث التي تحدثت عن كيفية التعامل مع المراهقين وشغل اوقات فراغهم بما يفيد أبعادهم عن رفقاء السؤ، ويتم تناوله في هذا الملف بصورة متكاملة ومن كافة الجوانب وفق دراسة علمية في سبيل الوقاية قبل أن تصبح الحالات المبحوثة ظاهرة مجتمعية يصعب إيجاد الحلول لها بمشاركة الأندية التي كان حضورها ضعيفاً في فعالية تهتم بهم وتقدم لهم مبادرات علمية لمحاربة السلوكيات الضارة والجريمة.

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