أشهر قرارات الاستئناف بإبطال قرارات الانضباط

من أشهر القرارات التي اتخذتها لجنة الاستئناف، بإلغاء عدد من قرارات لجنة الانضباط خلال الفترة الماضية، كانت إلغاء عقوبة إيقاف حارس مرمى النادي الأهلي ماجد ناصر، ستة أشهر وتغريمه 200 ألف درهم، التي كانت قد صدرت بحقه من قبل لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، بداعي قيامه بالبصق على الحكم يعقوب الحمادي، خلال مباراة الأهلي والعين.

وجاء قرار الإلغاء لمخالفتها نص المادة «7» من لائحة الانضباط، نظراً لأن الطريقة التي قدمت بها الشكوى ضد اللاعب في لجنة الانضباط لم تكن سليمة، إذ إنها قدمت من مدير إدارة الحكام، وليس من اللجنة الفنية لدوري الخليج العربي للمحترفين، أو لجنة المسابقات في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بحسب ما تنص عليه المادة.

وكذلك قررت لجنة الاستئناف، إلغاء العقوبة المالية، التي كانت قد قررتها لجنة الانضباط، في حق مدرب فريق الوحدة، المكسيكي خافيير اغيري، بتغريمه 50 ألف درهم، بجانب إيقافه ثلاث مباريات رسمية، على خلفية ما بدر منه تجاه طاقم تحكيم مباراة الوصل.

وجاء قرار لجنة الاستئناف بإلغاء عقوبة مدرب الوحدة في شقها المالي، في حين كان قد أكمل تنفيذ عقوبة الإيقاف، ثم جاء أخيراً قرار إيقاف البرازيلي فاندرلي لاعب نادي النصر 10 مباريات وتغريمه 200 ألف درهم، وتعليق نتيجة مباراة النصر والعين، في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، لحين فض النزاع، من قبل هيئة التحكيم في اتحاد الإمارات لكرة القدم.