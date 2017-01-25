سرحان المعيني: جرائم العقود مصدرها «السماسرة»

أكد الدكتور سرحان المعيني رئيس اتحاد الشطرنج في دولة الإمارات، أن الرياضة تعتبر متنفساً كبيراً في دول العالم وتحديداً في الوطن العربي كونها أداة للابتعاد عن العديد من الجرائم، حيث تساهم المؤتمرات في توعية وتثقيف الأندية واتحادات اللعبة منها على سبيل المثال مؤتمر «الرياضة في مواجهة الجريمة» الذي أقيم في دبي مؤخراً، والهادف إلى تنمية المجتمع.

وأضاف المعيني أن الدول التي تشهد ارتفاع نسبة الجريمة، تعاني من انخفاض عدد الرياضيين، إلا أن دولة الإمارات عززت مفهوم الرياضة بين الشباب، حيث تولي القيادة والحكومة الرشيدة اهتماماً كبيراً بالرياضة باعتبارها من الركائز المهمة والأساسية، لافتاً إلى أن رياضة الجوجيتسو حققت الكثير من الإنجازات في وقت قصير واستقطبت العديد من الشباب والنشء.

ثقافة محدودة

وتابع: معظم الجرائم بين الرياضيين سببها الأمور المالية مثل العقود، ونحن في دولة الإمارات ثقافتنا في تحرير العقود وصياغتها مازالت محدودة وضعيفة، فالنادي يحاول الالتفاف على القانون أحياناً، إلا أن ثقافة الحد من الجرائم في دولة الإمارات باتت أكثر قوة حالياً.

وللأسف وكلاء بعض اللاعبين «السماسرة» همهم الأول الربح المادي والذي قد يرتكب بعض الجرائم بـ «سوء نية» في بعض العقود المالية إلا أنه حتى الآن لا يوجد لدينا محامون على مستوى عالي لديهم القدرة للدفاع عن الحقوق لتسفر الفترة الماضية عن وجود حالة إهدار مال، بينما هناك «سماسرة» آخرون يبحثون عن اللاعب المميز والمثقف القادر على المساهمة في الارتقاء بالكرة الإماراتية.

خفض النفقات

وقال المعيني إن الرياضة تعتبر عنصراً مهماً في خفض النفقات والأعباء على الحكومات والدول، وفي الإمارات ارتفعت نسبة مرضى السكري، لكن تعزيز الرياضة واعتمادها أسلوب حياة في الدولة يحارب ارتفاع عدد مرضى السكري، مما يؤدي إلى تخفيف الكثير من الأعباء على الدول.

وأشاد المعيني بدور القيادة العامة بشرطة دبي في تنظيم العديد من المؤتمرات، وتوعية الأفراد في المجتمع على مكافحة الجريمة بالرياضة.

واستطرد قائلاً: الطفل أو الشاب إذ استنفدت الرياضة جل يومه، فكيف يستطيع التفكير في الانحراف أو ارتكاب الجريمة!! وبعض الأندية نجحت في توجيه الأطفال والشباب، عبر تهيئة الأجواء المناسبة كي لا يغفل اللاعب الجانب التعليمي، مضيفاً أن الاتحادات الرياضية أو الأندية يجب أن تتكاتف لاستقطاب المنتسبين في أجواء أكثر مثالية.