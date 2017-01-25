«الأبيض»..مصدر سعادة مجتمع الإمارات

أكد العقيد الدكتور جاسم خليل ميرزا، أستاذ العلاقات العامة المشارك بأكاديمية الشرطة في دبي، أن الرياضة باتت مصدر إسعاد المجتمعات من خلال الانتصارات التي تقوم بها وتنعكس إيجاباً على الجماعات والأفراد، سواء كانت تلك الانتصارات عبر المنتخبات الوطنية أو الفرق الرياضية المختلفة في جميع الرياضات، وهو الشعار الذي حملته النسخة السادسة من مؤتمر الرياضة في مواجهة الجريمة بعنوان «الرياضة تسعد المجتمع» وحققه على أرض الواقع منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم الذي أسعد شعب الإمارات.

بداية الأفراح

ويوضح الدكتور ميرزا كيف تم إسعاد شعب الإمارات من قبل منتخبنا الوطني لكرة القدم، وأن المنتخب على مدى مسيرته كان مصدر فخر ومحل اعتزاز شعب الإمارات منذ أن كان هؤلاء اللاعبون يمثلون منتخبنا الأولمبي والنجاحات التي تحققت بمشاركة المنتخب الأولمبي في أولمبياد «لندن 2012».

فرحة دولة

وكانت الفرحة الأكبر لقيادات وشعب الإمارات وجسدتها سعادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بهدف إسماعيل مطر الأسطوري في شباك المنتخب العماني الشقيق، وهي كانت فرحة دولة حكومة وشعب وقيادة رشيدة وتؤكد أن الرياضة بوابة للسعادة وأن علم الدولة يرفع لرئيس الدولة ولأبطال الرياضة مع عزف النشيد الوطني تكريماً لهم، لذا حق لنا أن نقول إن منتخبنا الوطني أسعد ولايزال يسعد شعب الإمارات؛ فهو مقبل على استحقاقات مهمة نتمنى أن تتوج بالصعود إلى نهائيات كأس العالم لتكون فرحة كبرى بعد فرحتنا بالمركز الثالث في كأس آسيا كإنجاز جديد لكرة الإمارات.

أموال الاحتراف

وكشفت الدكتورة الشيماء محمد إبراهيم مدرسة بقسم العلوم التربوية والنفسية والاجتماعية كلية التربية الرياضية للبنات جامعة الإسكندرية الجوانب الإيجابية للاحتراف بوصفه مصدر سعادة للاعبين في دولة الإمارات بعيداً عن السلبيات الأخرى؛ فإن دخول كرة القدم في دولة الإمارات عالم لاحتراف يعتبر من من الجوانب المهمة في إسعاد اللاعبين وأسرهم والفعاليات المحيطة بهم فضلاً عن الآثار الطيبة التي تنعكس على البنية التحتية في الدولة من جراء سيادة العقلية الاحترافية.

وظيفة وأمان

وقالت: إن الاحتراف في كرة القدم المطبق بقواعده المتعارف عليها يعتبر من أكبر النعم والمنافع التي تعود على اللاعبين المحترفين خاصة إذا علمنا أن اللاعب المحترف تصبح الرياضة مهنته وبالتالي يتغير سلوكه في الحياة العامة والخاصة، حيث يكون منضبطاً في كافة تعاملاته من حيث النوم والأكل والشرب وتضع له الأجهزة الفنية والطبية والغذائية برنامجاً صارماً يلتزم به.

40

قالت الدكتورة البولندية بيتا مازوريك إن بولندا أعدت برنامجاً طموحاً يعمل على جذب الأطفال والمراهقين لممارسة الألعاب الرياضية مكون من 10حلقات روجت لقيم مثل التواضع والعمل في فريق ثلاثة ملايين شخص شاهدوها من حول العالم وتم إنتاح 40 حلقة للترويج للحياة الرياضية تحقيقاً لأهداف البرنامج والوقاية من الجريمة في سن مبكرة.

279

شهدت النسخة الماضية من مبادرة اليوم الرياضي الوطني تفاعلاً كبيراً من مؤسسات الدولة وقطاعاتها المنوعة من خلال تدشين 279 فعالية رياضية شارك فيها أكثر من 30000 شخص ما بين كبار وصغار وذوي الاحتياجات الخاصة. وحققت المبادرة نتائج رائعة، وساهمت في نشر السعادة في مختلف أنحاء الدولة عبر المشاركة العريضة من الجميع، وتتجه الأنظار حالياً نحو النسخة الثانية من الحدث الذي سيقام في السادس من فبراير المقبل ضمن الأسبوع الرياضي الموحد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

08

أكد الدكتور حسين حسن أبو الرز عميد كلية التربية الرياضة في جامعة اليرموك سابقاً، أن الجريمة ذات أبعاد وأسباب مختلفة، إلا أن وقت الفراغ يعد من أبرز العوامل المؤدية للجريمة بين فئة الشباب العربي، حيث تمتلك الغالبية وقت فراغ يقدر بـ 8 ساعات يومياً، مما يضع مؤسسات الدولة في المقام الأول والمؤسسات الأهلية أمام تحدٍ لملء وقت فراغ هذه الشريحة من الشباب بنشاط بناء يعود بالنفع.

رؤية عميقة

الأحداث عالمية المستوى التي يتم تنظيمها في البلاد، على غرار سباق كأس دبي العالمي للخيول جزء محوري من رؤية القيادة الرشيدة في الدولة التنموية الرامية لإحداث مزيد من العمق والتنوع والتكامل ضمن قطاعات الاقتصاد المحلي، بحيث تنعكس الآثار الإيجابية للأحداث التي يتم تنظيمها في أي قطاع بشكل إيجابي على القطاعات الأخرى، بما يساهم في إعطاء مزيد من الزخم لنمو الاقتصاد الوطني وإسعاد المجتمع.

لغة الشعوب

تعتبر الرياضة هي اللغة الوحيدة المشتركة بين الشعوب بمختلف أجناسها وألسنتها، فالرياضة هي الشيء الوحيد الذي يجمع الشعوب ببعضها رغم اختلافهم في باقي الأشياء وهي قبل كل شيء محبة وتآخٍ ومودة بين الشعوب قبل أن تكون مسابقة رياضية.

وهذه العلاقة الطيبة نجدها بوضوح في رياضة التنس وهي رياضة فردية يتقبل فيها اللاعب الخاسر الهزيمة ولا تنتهي المباراة إلا إذا تصافح اللاعبان قبل مغادرة الملعب.

علاقات دولية

تعتبر الألعاب الرياضية من أهم الأنشطة الاجتماعية المؤثرة في المجتمعات السياسية وفي العلاقات الدولية، وتنبع تلك الأهمية من طبيعة الألعاب الرياضية ذاتها كظاهرة اجتماعية تتسم باتساع قاعدتها الجماهيرية، وبإمكانية متابعتها دون الحاجة إلى قدر كبير من التعمق، وبتضمنها قدراً كبيراً من المنافسة.

ومن الثابت أن ربع القرن الأخير قد شهد تزايداً ملحوظاً في أهمية الألعاب الرياضية وفي طبيعة الدور الذي تلعبه كعامل مؤثر في العلاقات الدولية.

توصيات « الرياضي»

1

ضرورة مشاركة الأندية في «الرياضة في مواجهة الجريمة»

2

الجهات المختصة مطالبة بترجمة توصيات المؤتمر إلى واقع

3

السلوكيات الضارة تحتاج لمواجهة بدلاً عن دفن الرؤوس في الرمال

4

ضرورة دعم الباحثين في الرياضة وتفعيل دور القطاع الخاص

5

رعاية المراهقين والشباب بوابة مكافحة الجريمة والوقاية منها

6

«صيف بلادي» تجربة ناجحة يجب أن تجد حظها من الدراسة