مصاعب التحكيم تحرم الابن من السير على خطى الوالد

لم يخف لاعب الفجيرة نواف فريد، اعتزازه وفخره بالمشوار الرياضي الذي خطه والده في عالم كرة القدم، كلاعب معروف في بني ياس ثم حكم دولي شهير، ولكنه يرفض رفضاً باتاً أن يكمل ذات مشوار والده بعد اعتزاله كرة القدم.

فالتحكيم الذي نال من خلاله الوالد فريد علي شهرة واسعة كأحد الحكام الدوليين لا يروق إطلاقاً للابن نواف الذي يفضل أي مجال آخر في كرة القدم بعد الاعتزال غير التحكيم، ورغم تحفظه في تفصيل أسباب هذا الرفض، إلا أنه لمح للصعوبات الكبيرة التي يواجها الحكم وعايشها عن قرب داخل البيت، ولا يخفي نواف اتفاق والده وكل أفراد العائلة معه في عدم التفكير في دخول مجال التحكيم مهما كانت الظروف.

وقال نواف الذي بدأ كرة القدم في النادي الذي لعب فيه وينتمي له والده «بني ياس» ثم انتقل إلى العروبة قبل أن يحط رحاله حالياً في الفجيرة ، إن تركيزه فقط على لعب الكرة والمساهمة في صعود وعودة الفجيرة لدوري الكبار.

وأكد نواف أن مشوار والده في التحكيم يُشرف العرب والإماراتيين ، وهو مشوار طويل، حكم دولي أكثر من 10 سنوات، ناهيك عن بقية مشواره قبل نيل الشارة الدولية، ولكنه أشار إلى أن الصعوبات التي تواجه الحكم تجعله يختار طريقاً آخر بعد الاعتزال.