فخر الصدارة « 38 نقطة» .. واستقالة زلاتكو

ابتعد فريق الجزيرة (فخر أبو ظبي) أمس بصدارة دوري الخليج العربي لكرة القدم برصيد 38 نقطة بعد فوزه على العين 3 ـ 1 في المباراة المؤجلة من الجولة 8 والتي أقيمت باستاد هزاع بن زايد، تجمد رصيد العين عند 31 نقطة.

تقدم الجزيرة في الشوط الأول بهدف محمد فوزي (ق 31)، وأضاف البرازيلي ليوناردو الهدف الثاني (ق 74) مستفيدا من هجمة مرتدة وينفرد بالمرمى ويسجل الهدف وأحرز عمر عبد الرحمن هدف العين (ق 84)، وأضاف مبخوت الهدف الثالث للجزيرة (ق 90).

أعلن الكرواتي زلاتكو استقالته رسميا من تدريب العين، وذكر خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة أنه تحدث مع مجلس إدارة النادي بعد نهاية المباراة وطلب قبول استقالته ، بعد النتائج المخيبة للفريق، متمنيا التوفيق للمدرب الجديد.