الغيلي: توفير كل الإمكانات لأنصار كلباء للقاء الإعصار

أطلق اتحاد كلباء هاشتاغ عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، طالب فيه جمهور النادي بضرورة التواجد بعد غد، خلال مباراة الفريق أمام نظيره الإعصار الحتاوي المقامة ضمن الجولة 16 من دوري الخليج العربي، وذلك بملعب الاتحاد بالساحل الشرقي، وحمل عنوان الوسم (اللي يحب كلباء يتواجد يوم الخميس) حيث حظي الهاشتاغ بتفاعل كبير من قبل أنصار الفريق، الذين وعدوا إدارة النادي بالتواجد والوقوف خلف اللاعبين.

وأكدت إدارة النادي ممثلة في خالد الغيلي أمين السر العام بأنهم سيقومون بتوفير كل الإمكانات لجمهور النادي، من أجل التواجد في المدرجات للوقوف خلف النمور، ومواصلة تشجيعهم طوال زمن المباراة، مشيراً إلى أن مباراة الإعصار الحتاوي تعتبر بست نقاط، وعلى اللاعبين الحفاظ على أدائهم ومستواهم الذي أظهروه في آخر مباراتين أمام دبا الفجيرة والشباب، الذي حققنا عليه الفوز برباعية نظيفة.

وذكر الغيلي أن الأصفر يسير في الطريق السليم، وأن مشوار البقاء لا يزال بعيداً ويحتاج لجهد مضاعف وجمع أكبر عدد من النقاط بدءاً من لقاء حتا الخميس المقبل، والذي يعتبر من الأندية المتطورة هذا الموسم، وقال الغيلي نسعى لرد الدين للضيوف الذين جرعونا الهزيمة خلال مرحلة الذهاب، منوهاً بأن اللاعبين عازمون على عودة الإعصار وهو خالي الوفاض من النقاط مع كامل احترامنا للفريق الضيف.

تعاف

من جانبه قال مدافع كلباء يعقوب البلوشي إنهم بدأوا في التعافي من إجهاد مباراة الفريق الماضية أمام الشباب، منوهاً بأن الجهاز الفني حذرنا من نيل الإنذارات وعمل اللاعبون بنصيحة المدرب غوران، ولم ينالوا أي بطاقة ملونة أمام الجوارح لأول مرة هذا الموسم.

مؤكداً أن الفريق سيخوض مباراة حتا وهو مكتمل الصفوف وفي جاهزية تامة ونسعى بالتأكيد لتحقيق الفوز والوصول إلى النقطة 18 التي لو تحققت ستقربنا كثيراً من فرق المنطقة الدافئة التي تظل بمثابة هاجس يؤرق لاعبي النمور، وستمنحنا معنويات جديدة قبيل قادم الجولات التي ستكون بمثابة نهائي كؤوس لفريق اتحاد كلباء.