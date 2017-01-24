محمد إسماعيل: مباراتنا أمام دبا أهم مواجهات الموسم

وصف محمد إسماعيل نائب رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، مشرف الفريق الأول، مباراة فريقه أمام دبا الفجيرة يوم الجمعة المقبل في الأسبوع 16 للدوري بالصعبة، ذاكراً أنها من أهم مواجهات الموسم، مشيراً إلى أهمية النقاط بالنسبة للفريقين وقال: بالتأكيد كل فريق يسعى لتحقيق الفوز، نعلم أن دبا فريق جيد، والفوز عليه ليس سهلاً، لذلك يجب أن نهتم أكثر باللقاء.

وحذر مشرف فريق الصقور، لاعبيه من نشوة الفوز الأخير، الذي تحقق علي العين وقال: هذه مباراة وانتهت، يجب أن نركز على المباريات المقبلة، لدينا أيضاً دور نؤديه في هذا الجانب مع لاعبي الفريق، وأعتقد أن الكل يعرف ماذا يعني الفوز بالنقاط الثلاث في مباراة دبا الفجيرة خاصة أنه منافس مباشر.

جهد كبير

ذكر محمد إسماعيل، أن فوز فريقه على العين في الجولة السابقة كان نتاج جهد كبير عمره 5 أشهر، مشيراً إلى الاهتمام الكبير بفريق الكرة من قبل الشيخ أحمد بن صقر القاسمي الرئيس الأعلى للنادي، وأعضاء مجلس الإدارة ودعم الجماهير بجانب اجتهاد اللاعبين في التدريبات، وقال: العين فريق كبير، والفوز عليه بالتأكيد له قيمته، ونحن نعتبره حصاداً لكل هذه المجهودات، وبإذن الله، تتواصل النتائج الإيجابية في المباريات المقبلة، لأن الفريق به عناصر متميزة، الجميع شاهد كيف ظهر عبد الله علي، وكيف تألق خالد عمبر.

وكيف لعب مراد باتنه، وغيرهم من اللاعبين، الذين ظلوا يقدمون مستويات جيدة حتى في المباريات التي خسرنا نتائجها، وقياساً بمستوى هذه العناصر فإن الفريق قادر على البقاء بالدوري، بإذن الله، فقط المطلوب من اللاعبين مواصلة اللعب بروح قتالية عالية، وإصرار من أجل تحقيق الانتصارات.

ليس بأيدينا

أكد نائب رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات أنهم بذلوا مجهودات كبيرة لإضافة وجوه جديدة للفريق، خلال فترة التعاقدات الشتوية، التي انتهت قبل أيام، وقال: التأخير ليس بأيدينا، كانت لدينا العديد من الخيارات، وكنا ندرس ملفات اللاعبين الأجانب، لم يكن صعباً التعاقد مع أي لاعب منذ بداية التعاقدات، ولكن بحثنا عن اللاعب الذي يحتاج إليه الفريق، ونجحنا أخيراً في التعاقد مع عثمان سو، الذي وفق منذ أول مباراة، ونجح في إحراز هدف منح الفريق تحقيق الفوز علي العين، وننتظر منه الكثير في بقية مشوار الموسم، وكذلك بقية اللاعبين الجدد.