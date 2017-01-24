يعقوب الحمادي يضع زملاءه في مأزق

اعتبر خبير التحكيم سالم سعيد أن إدارة الحكم الدولي يعقوب الحمادي لمباراة الديربي بين الجزيرة والوحدة اتسمت بالشجاعة، مما وضع زملاءه الحكام في مأزق صعب، حيث سبق وتساهل البعض في التعامل مع مثل تلك الحالات والمعطيات، وقال إن الانفعالات وردود الأفعال التي ظهرت من البعض غير مبررة لعدم تأثر النتائج من أي قرارات تحكيمية، والهدف من هذه الانفعالات هو تصدير الضغوط للحكام في محاولة للحصول على قرارات غير مستحقة، وعلى الحكام عدم التأثر من مثل هذه التصرفات

. وقال الخبير التحكيمي سالم سعيد إن أداء الحكام في الجولة الخامسة عشرة لدوري الخليج العربي جاء جيداً واستمراراً لأدائهم في الأسابيع الأخيرة باستثناء بعض الحالات الدقيقة، وفيما يتعلق بصرخة الأندية المدوية يقول سالم سعيد: إذا بحثنا عن صدى الصرخات سنجد انها جاءت من ملعبي الوحدة والأهلي، وجميع حالات الطرد التي تمت في الوحدة سليمة، والصرخة الثانية من الأهلي نعم هدف النصر غير صحيح ولكنه ليس مؤثراً على النتيجة، كما أن لاعبه خميس إسماعيل كان يستحق الطرد.

حتا مع الشارقة

وعن تحليله لأداء الحكام يقول: شهدت المباراة عدم احتساب ركلة جزاء لحتا نتيجة احتكاك بين لاعب الشارقة ردريجو ولاعب حتا ماهر البلوشي بعد أن قفز الأول قفزة فيها دفع قوي.

الجزيرة والوحدة

شهدت المباراة جدلاً كبيراً حول عدد من الحالات التحكيمية، منها حالة طرد حارس الوحدة راشد علي بعد أن ارتكب مخالفتين، الأولى مسك الكرة باليد خارج المنطقة وعرقلة لاعب الجزيرة علي مبخوت وهو منفرد في طريقه للمرمى وقرار الطرد سليم، وكان الاعتراض على هدف الجزيرة الأول حيث قيل إن مبخوت سجل الكرة باليد.

ولكن بمراجعة اللعبة تبين انه لعبها بالصدر وبالتالي فإن الهدف سليم، وتم الاحتجاج على هدف الجزيرة الثاني ولكن الهدف سليم، وحدث اعتراض على طرد تيجالي الذي ارتكب مخالفة واضحة بدهس قدم محمد فوزي بدون كرة، مما يشير إلى أن قرار الطرد سليم.ا

الأهلي مع النصر

أحداث عديدة شهدتها المباراة منها المطالبة بطرد سالمين خميس ولكن اللعبة لا تستحق الطرد، وطالب احمد خليل بركلة جزاء بعد سقوطه في منطقة الجزاء ولكنه سقوط مفتعل لا يرتقي لاحتساب الركلة، فيما جاء هدف النصر من فاول واضح على فاندرلي الذي دفع وليد عباس بقوة قبل إحراز الهدف.

كما يستحق لاعب الأهلي خميس إسماعيل الطرد المباشر وليس مجرد الإنذار، بعد احتكاكه القوي والدخول المبالغ فيه على قدم فواز عوانه، في المقابل كانت هناك ركلة جزاء غير محتسبة لصالح ماكيتي ديوب حينما قام لاعب النصر مسعود سليمان بجذبه من قميصه، والحالة الأخيرة متمثلة في طرد عبد العزيز هيكل وهو طرد مستحق.

الأفضل

يستحق الحكم الدولي يعقوب الحمادي لقب أفضل حكم بالجولة، والذي أدار ديربي العاصمة، بعد أن ظهر بمستوى طيب خلال إدارة المباراة التي جاءت قوية ومثيرة وحافلة بالحالات الدقيقة والصعبة والضغوط العالية، لذلك يستحق نجومية الجولة.

ملاحظة

حالة الانفلات التي تمت خارج الملعب، تتطلب وقفة قوية وصارمة من اتحاد الكرة، للتصدي لمثل هذه السلوكيات التي تسيئ للمنظومة الكروية، ونأمل أن تقف اللجنة المعنية عن مراجعة مثل هذه التصرفات، موقفاً قوياً حفاظاً على ثبات القاعدة التحكيمية.