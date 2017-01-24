سعد عبيد يعتذر عن عدم العمل مع الشباب

فاجأ سعد عبيد المدرب الوطني المساعد في الجهاز الفني لفريق الشباب الأول لكرة القدم، الخضراوية بإعلانه عبر «البيان الرياضي» الاعتذار عن عدم مواصلة مشوار العمل مع الجوارح الخضر موسما سابعا، بالتزامن مع إصدار مجلس إدارة النادي برئاسة سامي القمزي، قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الاستثمار برئاسة محمد مطر المري، وعضوية، عدنان علي العبار، وعيسى عبدالرحمن الدوسري، وعبدالله يعقوب الهاشمي، وسالم ماجد باليوحة المهيري، على أن تباشر اللجنة مهامها حتى صدور قرار اعتماد تشكيل شركة الشباب للاستثمار من الجهات العليا.

وكشف سعد عبيد النقاب عن تفاصيل قراره المفاجئ قائلاً: فكرت بالاعتذار منذ فترة ليست بالقصيرة، وبعد مباراتنا مع اتحاد كلباء السبت الماضي في الجولة 15 لدوري الخليج العربي، أبلغت الأخوة المعنيين في النادي بقراري النهائي بالاعتذار عن عدم مواصلة العمل مع الفرق الأول لأسباب خاصة تتعلق بطبيعة عملي واستحالة تفرغي، وحتمية الالتفات لإدارة شؤون عائلتي.

6 مواسم

وأضاف عبيد قائلاً: أعتز كثيرا بتجربة المواسم الـ 6 التي قضيتها مدربا مساعدا في الجهاز الفني لفريق الشباب الأول، حيث عملت مع 4 مدربين هم البرازيليون، بوناميغو وباكيتا وكايو، وأخيراً مع الهولندي فريد روتن، ولمست أن لكل واحدة منهم طريقته الخاصة جدا في العمل وأسلوب القيادة الفنية، واستفدت من خبرات المدربين الأربعة، وأقدر كثيرا عملي معهم.

وعن إمكانية العودة عن قرار الاعتذار، شدد عبيد على أن قراره نهائياً ولا يمكن الرجوع عنه، معللاً ذلك بارتباط القرار بالأسباب التي دفعته لاتخاذه مضطراً، وهي تلك التي تتعلق بظروف عمله، منوهاً إلى أنه عاش خلال فترة المواسم الـ6 مع فريق الشباب الأول لحظات امتزج فيها الفرح بالحزن، مستذكرا لحظات الفوز بلقبي كأس الخليج العربي 2011، والبطولة الخليجية 2015، واستذكاره اللحظات التي تجرع فيها الفريق الأخضر مرارة الخسارات غير المسبوقة والتراجع في المستوى والإصابات والغيابات.

وضع الجوارح

وأبدى عبيد حزنه العميق وألمه الشديد على وضع الشباب حالياً، مشدداً على أن الجوارح بحاجة ماسة إلى معالجة نفسية عاجلة أكثر منها فنية، كاشفاً النقاب عن أن حالة التراجع في المعنويات والنتائج بدأت بعد الخسارة من العين في الوقت القاتل، قبل أن يزداد الوضع سوءاً إثر الهزيمة الساحقة بالسبعة على يد الجزيرة.

ثم الهزيمة بالثلاثة أمام الظفرة، واصفا الهزيمة بالأربعة السبت الماضي من كلباء بالمؤلمة جدا لكل خضراوي يحب الشباب. وأشار عبيد إلى أنه قاد تدريبات فريق الشباب الأحد الماضي بعد مباراته مع اتحاد كلباء، منوهاً إلى أن علاقته في العمل مع الجهاز الفني لفريق الشباب سوف تنتهي بمجرد تسلم المدرب الجديد للجوارح مهام عمله.

ميروسلاف

وصل الصربي ميروسلاف ديوكيتش المدرب الجديد لفريق الشباب الأول لكرة القدم، إلى الدولة، والتقى صباحاً مع رئيس وأعضاء اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون كرة القدم، تمهيداً لتولي المدرب مهام عمله قريباً بعد حسم كافة التفاصيل، على أن يعاونه بيتر مدرباً لحراس المرمى، وروي مدرباً للياقة البدنية، وهما معاً من أكاديمية الشباب.