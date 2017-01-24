الصالحي .. يوم واحد يكفي

بعكس لاعبين كثر قد يحتاجون إلى وقت طويل وعدد كبير من المباريات للتأقلم مع فرقهم الجديدة، احتاج المغربي ياسين الصالحي محترف الظفرة الجديد، إلى يوم واحد فقط لتسجيل ظهوره الأول الإيجابي مع «فارس الغربية»، وإحراز هدف غالٍ في الوقت القاتل من مباراة فريقه مع الوصل في الجولة 15 من دوري الخليج العربي، منح به فريقه نقطة ثمينة.

ولم يمضِ على وصول الصالحي إلى الظفرة للانضمام لصفوف الفريق بعد التعاقد معه قبل غلق باب الانتقالات الشتوية، سوى أقل من 24 ساعة من المباراة أمام الوصل، إلا أن اللاعب أكد استعداده ، رغم إرهاق السفر وإكمال الإجراءات، وشارك في نصف ساعة من المباراة، ظهر خلالها بمستوى طيب ، واستطاع ترجمته بهدف التعادل في الوقت المحتسب بدل من الضائع، ليؤكد على الثقة التي منحها له الجهاز الفني، بقيادة قويض، والذي لم يكن أمامه أيضاً خيار إلا الدفع باللاعب، لتعويض الغيابات الكثيرة.

وأثبت الظفرة حنكته وحسن إدارته للأمور بالتصرف السريع، عندما تعاقد مع الثنائي خالد الهاجري وياسين الصالحي، لتعويض انتقال ديوب وخريبين، ورغم ضيق الوقت، إلا أن النادي أبرم تعاقداته في وقت قياسي، وبلاعبين جيدين.